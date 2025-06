L'app di shopping con pubblicità IA sul blocco schermo ora disponibile su smartphone Samsung: la scaricherete?

Si tratta di un modo carino per dire che, oltre all'app standalone, si ottiene anche un componente per la schermata di blocco che pubblicizza la vendita di vestiti. Certo, il tutto è fortunatamente opzionale, ma il trend della pubblicità IA è sempre più forte.

Come funziona Glance AI

La nuova app è più avanzata di quelle che di solito inMobi inserisce negli smartphone Motorola per erogare pubblicità: utilizza infatti l'IA generativa e una foto del proprietario del telefono per creare immagini mentre indossa diversi abiti, con nuovi "look" disponibili ogni giorno. Abiti che si possono poi acquistare con un tocco. Ma non è tutto perché queste creazioni si possono far apparire anche nella schermata di blocco, e le immagini possono essere salvate come sfondo.

Non avete uno smartphone Samsung? Non disperate: Glance AI è già disponibile su Google Play Store

Le funzionalità della schermata di blocco di Glance AI pare che varino in base alla regione; in India, dove InMobi è stata fondata, le schermate di blocco Glance mostrano annunci oltre a cose come aggiornamenti di notizie e risultati sportivi. L'implementazione sui telefoni Samsung non sembra includere annunci, per fortuna, almeno per ora, e se non vedete l'ora di provarla, sappiate che Glance AI sta arrivando sui telefoni Samsung Galaxy S22, S23, S24 e S25 a partire da oggi, e dovrebbe raggiungere "una piena copertura al 100%" nei prossimi 30 giorni.

Voi che cosa ne pensate? Siete già pronti a scaricarla? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto pare che Samsung Galaxy Z Fold7 supporterà la ricarica wireless Qi2.