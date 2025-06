Grasshopper Manufacture ci racconta Romeo is a Dead Man: sanguinolento, folle e spaziale

Durante lo State of Play del 4 giugno Sony e Grasshopper Manufacture hanno presentato Romeo is a Dead Man , un nuovo gioco d'azione spaziale diretto da Suda51.

Ciò che sappiamo su Romeo is a Dead Man

Tramite il PS Blog, il CM spiega che Romeo is a Dead Man è un gioco d'azione "super sanguinolento, con idee folli e in grado di far esplodere la testa dei giocatori, con nel messo una serie di trovate caotiche un po' stereotipate, il tutto fuso per un viaggio selvaggio".

L'eroe è un giovane uomo che è bloccato tra la vita e la morte, che è stato salvato da uno scienziato geniale a un passo dalla dipartita. Nel mezzo, però, un paradosso temporale ha frantumato il continuum spazio-temporale. Romeo è quindi costretto a diventare un agente speciale dell'FBI che si occupa di viaggiare nel tempo e in luoghi distanti con una maschera speciale chiamata Dead Gear. Il suo scopo è cacciare i fuggitivi più ricercati dello spazio-tempo attraverso molteplici universi. Romeo però non pensa solo al lavoro, in quanto è anche alla ricerca della sua fidanzata scomparsa, la misteriosa Juliet.

Romeo è in grado di usare armi da fuoco e spade, ma anche di assimilare i poteri dei nemici per usarglieli contro e annichilire le orde malvagie: il gioco mira a essere un titolo d'azione intenso, con un level design interessante che permette di saltare avanti e indietro tra diverse realtà.

Continuando a combattere inoltre si accumula il sangue dei nemici che può poi essere consumato per un attacco speciale, il Bloody Summer, che è in grado di eliminare tutti i nemici all'istante. Ricordiamo che l'uscita è prevista per il 2026 su PS5, PC e Xbox Series X|S.