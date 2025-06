Il trasferimento dei dati da Nintendo Switch a Switch 2 va effettuato subito

A quanto pare la procedura per il trasferimento dei dati da Nintendo Switch a Nintendo Switch 2 va effettuata subito, durante la configurazione iniziale della nuova console, per un motivo ben preciso.

Sembra infatti che le impostazioni di sistema non consentano di avviare l'operazione in un secondo momento: ciò significa che, se saltate quel passaggio, dovrete poi ripristinare la console ai valori di fabbrica e ripetere la configurazione iniziale per il trasferimento dei dati.

Insomma, è il caso che non vi facciate prendere dalla fretta e che abbiate la pazienza necessaria a completare questo passaggio, perché appunto non potrete recuperarlo successivamente: se decidete di saltarlo, dovrete poi ricominciare tutto da capo.

Non è dato sapere come mai Nintendo abbia optato per una soluzione simile, che sacrifica la flessibilità in nome della semplicità. Ad ogni modo, il sistema vi avvertirà dell'impossibilità di effettuare la procedura in un secondo momento quando vi troverete davanti a quella scelta.