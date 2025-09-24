The Seven Deadly Sins: Origin conferma la data di uscita con un trailer dello State of Play

Sony ha mandato in onda lo State of Play del 24 settembre abbiamo avuto modo di vedere in azione un trailer di The Seven Deadly Sins: Origin, previsto per il 28 gennaio 2026.
Il video ci presenta in maniera sommaria le caratteristiche principali del videogioco di ruolo, che includerà una storia completamente originale e non si baserà sull'anime.
Il trailer di The Seven Deadly Sins: Origin
The Seven Deadly Sins: Origin è un gioco di ruolo d'azione free to play che possiamo affrontare da soli oppure in cooperativa con altri tre amici.
Possiamo esplorare Britannia come "mai prima d'ora" in The Seven Deadly Sins: Origin, giocando nei panni di Tristan, per scoprire una storia tutta nuova e unirci a un gruppo (o giocare da soli) in un "multiverso vivace pieno di combattimenti in tempo reale, segreti nascosti e volti familiari."
Cosa ne pensate del trailer?