The Seven Deadly Sins: Origin si è mostrato in un trailer ai The Game Awards 2025 su storia e gameplay

Vediamo il nuovo trailer pubblicato da Netmarble per The Seven Deadly Sins: Origin in occasione dei The Game Awards 2025: possiamo vedere elementi di storia e gameplay, con alcune sorprese.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   12/12/2025
Netmarble non si è fatta scappare l'occasione di mostrare di nuovo The Seven Deadly Sins: Origin in occasione dei The Game Awards 2025, e infatti il gioco è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer dedicato a tale occasione.

Il trailer mostra qualcosa, fra gameplay e scene d'intermezzo, di questo interessante action RPG sviluppato in Unreal Engine 5 che mette in scena una storia originale ma basata sul mondo e i personaggi della serie di manga/anime di riferimento.

La trama dovrebbe coinvolgere una sorta di multiverso, almeno in base a quanto riferito dagli sviluppatori, dove comunque personaggi come Meliodas e Tristan avranno un ruolo di rilievo, durante la nostra esplorazione di Britannia.

Un multiverso a base di The Seven Deadly Sins

Il trailer di The Seven Deadly Sins: Origin ha anche mostrato qualcosa sulle battaglie cooperative in tempo reale presenti al suo interno, in cui i giocatori si alleano per sconfiggere potenti boss, sottolineando la caratteristica principale del gioco come RPG open world multiplayer.

Il gameplay si concentra non solo sull'esplorazione, ma anche sul lavoro di squadra e sulle sfide condivise, in una struttura ibrida tra action RPG ed elementi online con diverse quest da intraprendere nell'ampio open world.

Inoltre, da quanto possiamo vedere sembra venga suggerito il possibile ritorno di Escanor attraverso il multiverso, cosa che rappresenta un elemento decisamente interessante della storia.

La data di uscita di The Seven Deadly Sins: Origin è stata confermata con un video allo scorso State of Play ed è fissata per il 28 gennaio 2026 e verrà distribuito come free-to-play su PC, PS5 e piattaforme mobile.

