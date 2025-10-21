The Seven Deadly Sins: Origin ha una data per la Beta Chiusa: siete ancora in tempo per iscrivervi

L'editore Netmarble e lo sviluppatore Netmarble F&C hanno annunciato che la versione di prova Closed Beta di The Seven Deadly Sins: Origin sarà disponibile tra non troppo.

I dettagli sull'accesso alla Beta Chiusa di The Seven Deadly Sins: Origin

Se volete provare anche voi la beta e pensate di essere fuori tempo massimo, non è così. Si aveva infatti fino al 19 ottobre per poter richiedere l'accesso, anche se ovviamente tale procedura non garantisce di poter provare The Seven Deadly Sins: Origin. L'editore ha però deciso di estendere il tutto al 24 ottobre, quindi i fan hanno una seconda possibilità di ottenere un accesso all beta.

Ricordiamo anche che The Seven Deadly Sins: Origin è un free to play, previsto per iOS, Android, PC (Steam) e PlayStation 5. Ci permetterà di esplorare un ampio mondo aperto basato sull'anime, vestendo i panni del Principe Tristan di Liones, con una struttura da gioco di ruolo d'azione.

Potremo formare un gruppo di eroi, compresi personaggi noti e amati, nel mentre viaggiamo tra le linee temporali e le dimensioni. Ci sarà comunque spazio per momenti di relax, con attività come la pesca.

Se volete provare il gioco, dovete andare sul sito ufficiale e seguire le indicazioni.