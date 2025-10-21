Nel nuovo spot di Mario Kart World ci sono Materazzi, Emma e Matano

Nintendo ha pubblicato un nuovo spot di Mario Kart World in cui a sfidarsi ci sono Marco Materazzi, Frank Matano, Emma Marrone e Andrea Stanga: un gruppo di giocatori che fin dalle prime battute si rivelano piuttosto competitivi.
L'obiettivo del video è chiaramente quello di presentare la funzionalità GameChat di Nintendo Switch 2, che consente ai quattro di guardarsi in faccia e interagire come se si trovassero nella stessa stanza, seduti su di un unico divano, anziché ognuno a casa propria.
Nello spot a vincere la gara è Emma, che riesce a colpire tutti i suoi avversari pochi metri prima del traguardo e a tagliarlo per prima, nonostante tutti gli altri partecipanti si fossero impegnati un bel po' per darsi del filo da torcere a vicenda.
La pubblicità realizzata da Nintendo è ovviamente destinata a passare sui principali canali televisivi, allo scopo di rilanciare l'entusiasmo attorno a Mario Kart World e a Switch 2 mentre si avvicina a grandi passi il periodo natalizio.
Una strategia consolidata
L'ingaggio di Materazzi, Matano, Emma e Stanga non rappresenta qualcosa di inedito per la divisione italiana di Nintendo, che ormai da diversi anni sfrutta questo tipo di strategia per comunicare in maniera efficace un gaming "trendy", che punta a coinvolgere anche e soprattutto l'utenza casual.
Nel tempo abbiamo visto svolgere questo ruolo a diverse figure provenienti dal mondo dello spettacolo italiano, da Juliana Moreira a Giorgio Panariello, da Mara Maionchi a Gianluigi Donnarumma.