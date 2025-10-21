Nel nuovo spot di Mario Kart World ci sono Materazzi, Emma e Matano

Nintendo ha pubblicato un nuovo spot di Mario Kart World in cui a sfidarsi ci sono Marco Materazzi, Frank Matano, Emma Marrone e Andrea Stanga: un gruppo di giocatori che fin dalle prime battute si rivelano piuttosto competitivi.

L'obiettivo del video è chiaramente quello di presentare la funzionalità GameChat di Nintendo Switch 2, che consente ai quattro di guardarsi in faccia e interagire come se si trovassero nella stessa stanza, seduti su di un unico divano, anziché ognuno a casa propria.

Nello spot a vincere la gara è Emma, che riesce a colpire tutti i suoi avversari pochi metri prima del traguardo e a tagliarlo per prima, nonostante tutti gli altri partecipanti si fossero impegnati un bel po' per darsi del filo da torcere a vicenda.

La pubblicità realizzata da Nintendo è ovviamente destinata a passare sui principali canali televisivi, allo scopo di rilanciare l'entusiasmo attorno a Mario Kart World e a Switch 2 mentre si avvicina a grandi passi il periodo natalizio.