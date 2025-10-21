Persona 3 Reload ha problemi di framerate su Nintendo Switch 2, Atlus sta lavorando a una soluzione

Come già confermato, il gioco punta a un framerate di 30 fps su Nintendo Switch 2 , sia in modalità portatile che con la console collegata alla dock. Tuttavia, provando la demo, è possibile notare cali di fluidità causati da un frame pacing irregolare , che possono risultare piuttosto fastidiosi.

Atlus promette miglioramenti con una patch futura

Interpellato da Nintendo Life, il general producer Yoshihiro Komori ha confermato la presenza di problemi di framerate su Switch 2, suggerendo che saranno presenti anche al lancio. Tuttavia, ha assicurato che Atlus è già al lavoro su una soluzione, che verrà implementata tramite patch successive all'uscita. L'auspicio, naturalmente, è che non si debba attendere troppo a lungo.

"Stiamo attualmente adottando delle misure per migliorare la situazione", ha riferito Komori a Nintendo Life. "Poiché è necessaria una fase di QA (Quality Assurance) accurata, è stato difficile intervenire in tempo per l'uscita del gioco, ma lo faremo con delle patch future."

Come detto in precedenza, Persona 3 Reload debutterà su Nintendo Switch 2 giovedì 23 ottobre. Il gioco è già disponibile su PS4, PS5, Xbox Series X|S e PC.