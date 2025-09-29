Persona 3 Reload su Nintendo Switch 2 raggiunge la qualità grafica richiesta da Atlus, dice il team

Persona 3 Reload è infine in arrivo anche su Nintendo Switch 2 con una conversione che, a quanto pare, rispetta gli standard stabiliti dalla stessa Atlus, come riferito dal team parlando della qualità grafica di questa nuova versione.

Il gioco è il remake del terzo capitolo della serie, uscito in precedenza su PC, PS5 e Xbox Series X|S, peraltro lanciato direttamente all'interno di Game Pass, e ora previsto anche su Nintendo Switch 2, con una conversione che va nella direzione impostata dalla casa di Kyoto per la sua nuova console, ovvero di ottenere una maggiore quantità di titoli third party di un certo calibro.

In effetti, avevamo avuto modo di vedere i risultati raggiunti già in un video che aveva messo a confronto Persona 3 Reload su Nintendo Switch 2, PS4 e PS5, ma la qualità della conversione è stata confermata dagli stessi autori, che si sono detti decisamente soddisfatti.