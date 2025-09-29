Persona 3 Reload su Nintendo Switch 2 raggiunge la qualità grafica richiesta da Atlus, dice il team

Persona 3 Reload è infine in arrivo anche su Nintendo Switch 2 con una conversione che, a quanto pare, rispetta gli standard stabiliti dalla stessa Atlus, come riferito dal team parlando della qualità grafica di questa nuova versione.
Il gioco è il remake del terzo capitolo della serie, uscito in precedenza su PC, PS5 e Xbox Series X|S, peraltro lanciato direttamente all'interno di Game Pass, e ora previsto anche su Nintendo Switch 2, con una conversione che va nella direzione impostata dalla casa di Kyoto per la sua nuova console, ovvero di ottenere una maggiore quantità di titoli third party di un certo calibro.
In effetti, avevamo avuto modo di vedere i risultati raggiunti già in un video che aveva messo a confronto Persona 3 Reload su Nintendo Switch 2, PS4 e PS5, ma la qualità della conversione è stata confermata dagli stessi autori, che si sono detti decisamente soddisfatti.
Un'ottima conversione
"Per quanto riguarda l'hardware Nintendo Switch 2, abbiamo iniziato lo sviluppo prima che fosse effettivamente lanciato e non avevamo un'idea chiara nemmeno sul software di terze parti", ha spiegato Kazuhisa Wada, director del P-Studio.
"Dopo il lancio di Switch 2 sono usciti molti nuovi titoli, il che è stato piuttosto inaspettato, ma ha giocato a nostro favore. Tuttavia, dopo l'uscita, siamo certi che la qualità grafica del nostro prodotto sia decisamente all'altezza degli standard".
Persona 3 Reload è un remake tecnico totale del terzo capitolo della serie, contenente tutta la storia originale con nuova grafica e anche gli elementi aggiuntivi visti nelle edizioni speciali precedenti, proposti come DLC a parte.