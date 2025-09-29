0

La Smart TV LG QNED evo AI da 55" è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo la Smart TV LG QNED evo AI al prezzo più basso di sempre, permettendovi di risparmiare fino al 30%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/09/2025
Su Amazon è disponibile la Smart TV LG QNED evo AI da 55" a 699 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 749 € e il prezzo consigliato di 999 €, permettendovi di risparmiare fino al 30%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche della Smart TV LG QNED evo AI

Si tratta di un TV da 55" 4K con tecnologia QNED per colori vibranti e realistici. Il processore α8 4K Gen2 con IA è in grado di ottimizzare le immagini controllando la retroilluminazione, in modo da offrire un contrasto migliore e dettagli più convincenti.

Inoltre, il TV riconosce la vostra voce e vi suggerisce contenuti da guardare, mentre l'AI Picture Wizard e l'AI Sound Wizard creano un profilo immagine e audio personalizzato in base alle vostre preferenze. Troviamo inoltre webOS e il telecomando con puntatore IA per cercare contenuti con l'AI Search.

