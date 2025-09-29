Zenless Zone Zero presenta la versione 2.3: data di uscita, nuovi personaggi e tanti Polychrome gratis

L'update si intitola "Memories of Dreams Bygone" e sarà disponibile a partire dal 15 ottobre su tutte le piattaforme. Come da tradizione, è stato svelato un codice promozionale che offre a tutti 300 Polychrome e diverse risorse utili.

Hoyoverse oggi ha presentato la versione 2.3 di Zenless Zone Zero e le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento, inclusi nuovi personaggi giocabili, eventi a tempo limitato e missioni della storia principale.

Lucia, Yidhari, Manato e le altre novità della versione 2.3

L'aggiornamento introdurrà nuove missioni che proseguiranno la storia. In particolare, i giocatori si uniranno con gli Spook Shack per esplorare la nuova area Timesworn Hills, una zona famosa per i ricchi giacimenti di Lumite e dove riecheggiano storie di fantasmi. Giusto in tempo in vista di Halloween.

Esporeremo questa zona inedita in compagnia di Lucia, Yidhari e Manato, che si uniranno al roster di personaggi giocabili Zenless Zone Zero a partire dalla versione 2.3. Lucia è un'agente di rango S di elemento Ether e classe Support. La sua specialità è quella di aumentare gli HP degli alleati e il loro Sheer DMG. In sintesi è una preziosa alletata per la classe Rupture, di cui fa parte anche Yidhari, un personaggio rango S di elemento Ice che combatte usando una gigantesca mazza e i cui attacchi aumentano di potenza man mano che la percentuale di HP diminuisce, premiando un gestione oculata di perdita e recupero di HP. Ultimo, ma non per importanza, Komano Manato è un agente Rupture ma di rango A e di elmento Fire, che combatte usando una grosso spadone a due mani. Anche nel suo caso la potenza degli attacchi aumenta in base al numero di HP massimi.

Durante la fase 1 della versione 2.3 sarà disponibile il nuovo banner di Lucia e la rerun di quello di Vivian, con Manato che sarà tra i personaggi di rango A con maggiori probabilità di ottenimento. Durante la fase 2 sarà il turno di Yidhari e il ritorno di Ju Fufu. Le novità non finiscono qui, in quanto Solider 0 - Anby riceverà dei miglioramenti alle meccaniche e alla potenza degli attacchi a cui potranno accedere tutti i giocatori. Hoyoverse ha anche offerto con un teaser un'anteprima dei personaggi in arrivo in futuro, tra cui Banyue, Dialyn, Zhao e Ye Shunguang.

La Versione 2.3 introduce tre eventi principali: Threshold Simulation, una modalità che combina tattica e combattimento con squadre multiple; "When Dreams Remain Unfinished", un evento a turni dove si controllano mostri con abilità e posizionamenti strategici, che premia i giocatori con una copia gratuita di Manato; e il ritorno di "SNAP! Shining Strike", l'evento fotografico arricchito da nuovi controlli, filtri e cornici per scatti ancora più spettacolari. Inoltre, sarà possibile riscattare 600 Polychromes extra, oltre ai tradizionali 10 Encrypted Master Tapes e 10 Boopons, durante la Versione 2.3.