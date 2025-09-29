Risolto il bug che affliggeva molti PC Intel: Microsoft rimuove il blocco di compatibilità da Windows 11 24H2

Microsoft ha risolto un bug che affliggeva numerosi PC Intel, ai quali veniva impedito l'aggiornamento alle ultime versioni di Windows 11 24H2.

Microsoft ha finalmente rimosso un blocco di compatibilità che impediva a numerosi PC dotati di processori Intel di aggiornare alla feature update Windows 11 24H2. Il problema era noto e persistente: un'incompatibilità con i driver Intel SST (Smart Sound Technology), che in passato aveva già causato schermate blu (BSOD) durante l'aggiornamento da Windows 10 a Windows 11. Intel SST è un processore di segnale digitale (DSP) integrato cruciale per la gestione e l'elaborazione dei segnali audio nei moderni dispositivi Intel. L'incompatibilità con i driver SST aveva spinto Microsoft a implementare un blocco di sicurezza (con ID 51876952) sui dispositivi con processori Intel Core di 11a generazione, impedendo loro di ricevere l'aggiornamento 24H2 tramite Windows Update

Windows 11 Intel: come risolvere il bug Dopo un anno, la situazione è stata risolta. Questo è il terzo blocco di compatibilità rimosso nel mese corrente, dopo quelli relativi a un problema audio Dirac e a un'anomalia nell'app Fotocamera. Per risolvere il bug Intel SST, gli utenti devono aggiornare il driver del SST Audio Controller a una versione successiva: specificamente, la 10.29.00.5714 o successiva oppure la 10.30.00.5714 o successiva. Windows 11: una classica funzione di Windows Vista potrebbe tornare nell'ultima versione del sistema operativo Per la maggior parte dei dispositivi interessati, Microsoft ha assicurato che i driver aggiornati saranno disponibili direttamente attraverso il canale di Windows Update. Gli utenti che desiderano sbloccare l'aggiornamento sono quindi invitati a verificare manualmente la presenza di nuovi aggiornamenti.