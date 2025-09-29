0

Samsung Smart TV 85 pollici UE85U7000FUXZT Crystal UHD 4K è in offerta su Amazon

Con processore Crystal 4K, supporto HDR, design elegante e funzioni Smart avanzate, questa TV da 85 pollici è pensata per trasformare il salotto in una vera sala cinema domestica.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   29/09/2025
TV Samsung in sconto

La Samsung Smart TV 85'' Serie U7000 è disponibile su Amazon a 849,15€, con un forte ribasso rispetto al prezzo consigliato di 1.399,00€. Una proposta che unisce grande formato, qualità visiva e funzioni smart di ultima generazione, ideale per chi vuole portare a casa un'esperienza di intrattenimento di livello superiore. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Grazie al processore Crystal 4K, questa TV è in grado di ottimizzare immagini e colori in tempo reale, garantendo nitidezza e dettagli sempre al top. Il supporto all'HDR aumenta il contrasto e la resa cromatica, offrendo sfumature più vivide e scene più realistiche, sia nei film che nei videogiochi.

Audio immersivo con OTS Lite e Adaptive Sound

Il comparto audio integra la tecnologia OTS Lite, che segue l'azione a schermo per un suono più avvolgente e realistico, insieme ad Adaptive Sound, capace di regolare automaticamente i livelli in base al contenuto. Il risultato è un'esperienza sonora sempre bilanciata, senza bisogno di interventi manuali.

Il TV SAMSUNG Smart TV 85 pollici UE85U7000FUXZT
Il TV SAMSUNG Smart TV 85 pollici UE85U7000FUXZT

La piattaforma Smart Experience di Samsung consente un accesso semplice e veloce alle app di streaming più diffuse, ai contenuti on-demand e a un browser integrato. Non mancano gli assistenti vocali multipli, per gestire la TV e i dispositivi compatibili con comandi rapidi e intuitivi.

