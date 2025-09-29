Lo scrittore di quasi tutti i GTA non è coinvolto in GTA 6, ma sarà comunque "un grande gioco"

Dan Houser è uno dei co-fondatori di Rockstar Games e lo sceneggiatore di quasi tutti i giochi di Grand Theft Auto usciti fino a questo punto, tranne che del venturo GTA 6 . Houser però non ha dubbi a riguardo: sarà un grande gioco, sebbene lui non sia stato coinvolto in alcuna misura.

Le parole di Houser sui giochi di Rockstar Games

Houser ha dichiarato: "Penso sia un grande privilegio aver lavorato a qualcosa di così grande. Ho scritto gli ultimi dieci o undici, quindi penso che il mondo abbia ricevuto sufficiente GTA da parte mia. Non sarà una storia che ho scritto o un personaggio che ho sviluppato. Ritengo sarà molto interessante. Il gioco sarà incredibile, ne sono certo."

Ricordiamo che Dan Houser ha sceneggiato anche Red Dead Redemption 2 e, a questo riguardo, ha dichiarato: "Red Dead 2, penso, è stata la miglior cosa sulla quale ho lavorato. È il miglior tipo di creazione di una consistenza tematica per una narrativa a mondo aperto e ti permette di capire in che modo i giochi sono costruiti per guidarti in un viaggio emotivo".

"Penso anche che GTA 4 sia uno dei miei giochi preferiti perché abbiamo cercato di evolvere il modo in cui lavoravamo alla narrazione e lo abbiamo fatto in un modo fondamentale. Penso che la sezione centrale di GTA 5 sia fantastica. Siamo stati in grado di far funzionare i tre personaggi... penso che non fosse perfetto, ma quella parte centrale funzionava veramente bene. Penso che fosse veramente incredibile. E poi c'è il finale di Red Dead 1. Queste sono le mie parti preferite.

Ricordiamo infine che Houser lavora attualmente per Absurd Ventures, una compagnia da lui creata, e a novembre pubblicherà una serie a fumetti, American Caper. Il team dovrebbe essere al lavoro anche su un videogioco, con un team secondario da poco creato - Absurd Marin - che supporta lo sviluppo.

Segnaliamo infine che GTA 6 è già considerato "il più grande lancio videoludico della storia" da Rockstar Games.