Lo scrittore di quasi tutti i GTA non è coinvolto in GTA 6, ma sarà comunque "un grande gioco"

Dan Houser è uno dei co-fondatori di Rockstar Games e lo sceneggiatore di quasi tutti i giochi di Grand Theft Auto usciti fino a questo punto, tranne che del venturo GTA 6. Houser però non ha dubbi a riguardo: sarà un grande gioco, sebbene lui non sia stato coinvolto in alcuna misura.
Houser ha parlato dell'argomento con IGN USA, durante il LA Comic Con di fine settembre.
Le parole di Houser sui giochi di Rockstar Games
Houser ha dichiarato: "Penso sia un grande privilegio aver lavorato a qualcosa di così grande. Ho scritto gli ultimi dieci o undici, quindi penso che il mondo abbia ricevuto sufficiente GTA da parte mia. Non sarà una storia che ho scritto o un personaggio che ho sviluppato. Ritengo sarà molto interessante. Il gioco sarà incredibile, ne sono certo."
Ricordiamo che Dan Houser ha sceneggiato anche Red Dead Redemption 2 e, a questo riguardo, ha dichiarato: "Red Dead 2, penso, è stata la miglior cosa sulla quale ho lavorato. È il miglior tipo di creazione di una consistenza tematica per una narrativa a mondo aperto e ti permette di capire in che modo i giochi sono costruiti per guidarti in un viaggio emotivo".
"Penso anche che GTA 4 sia uno dei miei giochi preferiti perché abbiamo cercato di evolvere il modo in cui lavoravamo alla narrazione e lo abbiamo fatto in un modo fondamentale. Penso che la sezione centrale di GTA 5 sia fantastica. Siamo stati in grado di far funzionare i tre personaggi... penso che non fosse perfetto, ma quella parte centrale funzionava veramente bene. Penso che fosse veramente incredibile. E poi c'è il finale di Red Dead 1. Queste sono le mie parti preferite.
Ricordiamo infine che Houser lavora attualmente per Absurd Ventures, una compagnia da lui creata, e a novembre pubblicherà una serie a fumetti, American Caper. Il team dovrebbe essere al lavoro anche su un videogioco, con un team secondario da poco creato - Absurd Marin - che supporta lo sviluppo.
Segnaliamo infine che GTA 6 è già considerato "il più grande lancio videoludico della storia" da Rockstar Games.