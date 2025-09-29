Il box Collector Booster di Magic: The Gathering x Marvel’s Spider-Man è in sconto su Amazon

Su Amazon è disponibile il box Collector Booster di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man a 457,11 € rispetto al prezzo consigliato di 504 €, permettendovi di risparmiare fino al 9%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.