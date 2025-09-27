Magic: The Gathering svela le carte di God of War, The Last of Us, Uncharted e altri giochi PlayStation

In arrivo il 27 ottobre, il crossover Magic: The Gathering Secret Lair x PlayStation Superdrop include sette Secret Lair, ognuno con delle carte uniche che basate sui mondi di The Last of Us, God of War, Horizon Forbidden West, Uncharted, Ghost of Tsushima e altri giochi ancora da svelare. Ogni carta all'interno di questi set raffigura personaggi celebri, luoghi chiave e oggetti emblematici, con illustrazioni spettacolari e meccaniche uniche.

Sony e Wizard of the Coast, hanno unito le forze per dare vita a delle carte di Magic: The Gathering dedicate ai protagonisti delle maggiori esclusive PlayStation , da Kratos di God of War fino a Nathan Drake di Uncharted.

Vediamo le prime carte

Tramite il PlayStation Blog sono state presentate le prime carte di questa collaborazione. Nello specifico da The Last of Us possiamo vedere quelle di Joel, Ellie (sia del primo che del secondo capitolo) e Abby. Abbiamo poi Nathan Drake di Uncharted, la versione greca e norrena di Kratos e del figlio Atreus, Aloy dalla serie Horizon e Jin Sakai da Ghost of Tsushima.

Il Magic: The Gathering Secret Lair x PlayStation Superdrop sarà disponibile a partire dal 27 ottobre alle ore 18:00 italiane sul sito ufficiale di Magic: The Gathering Secret Lair, a questo indirizzo. Ogni set sarà acquistabile in versione foil e non foil, offrendo ai collezionisti e ai giocatori la possibilità di scegliere il formato che preferiscono. Per il momento non sono stati ancora svelati i prezzi ufficiali.