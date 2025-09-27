Saros sembra il Returnal 2 di cui c'era un gran bisogno

Housemarque, insieme al team Asobi, rappresentano gli elementi chiave per dare dinamismo e varietà alla produzione dei PlayStation Studios e Saros, protagonista di uno spettacolare trailer del gameplay allo State of Play di settembre, sembra esserne una conferma. In un periodo storico in cui i grandi giochi si ritrovano schiacciati sotto costi di produzione alle stelle e tempi di sviluppo biblici, team più piccoli e concentrati su progetti di dimensioni minori hanno un ruolo fondamentale per apportare ossigeno alla lineup, e sappiamo bene quanto i first party Sony abbiano bisogno di questo. È evidente la necessità di uscire un po' dagli schemi imposti dai grandi blockbuster e il successo di Helldivers 2 e Astro Bot dimostra come ci sia ampio spazio di manovra al di fuori del template dell'action in terza persona dal taglio cinematografico.

A dire il vero, il bello di Saros è proprio la sua capacità di porsi a metà strada tra una cosa e l'altra: è un titolo impostato fortemente sul gameplay, che non concede troppo agli orpelli estetici e narrativi al di fuori del piacere intrinseco dell'azione serrata, ma si basa anche su una forte caratterizzazione e un mondo in grado di incuriosire anche al di là dei meccanismi di gioco, così come succedeva anche con Returnal.

Bisogna peraltro apprezzare come, nonostante quest'ultimo non sembri essere stato un successo commerciale travolgente, grazie alla sua indubbia qualità Sony abbia comunque deciso di lasciare Housemarque libera di portare avanti un nuovo titolo vicino a quell'esperienza, dando modo al team di esprimere completamente il potenziale di quella strana visione fantascientifica. Vediamo dunque le caratteristiche di Saros emerse dal nuovo gameplay trailer, e quali sono gli elementi di somiglianza e distinzione rispetto a Returnal.