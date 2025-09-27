Monster Hunter Wilds svela la versione potenziata di Omega Planetes e nuove armi di FF14 con un trailer

Poche ore fa Capcom ha svelato ulteriori novità, tramite un trailer che presenta la missione avanzata permanente "Planetes Protocol (Savage)" . Dalla descrizione, apprendiamo che si tratta di una versione potenziata di Omega Planetes, che offrirà una "sfida estrema" per coloro che hanno già affrontato questo mostro meccanico e pensata per "cacciatori in cerca di una vera prova delle loro abilità". Per certi versi dovrebbe trattarsi della versione "Extreme" del Behemoth di Monster Hunter World, con la differenza che questa sfida sarà accessibile fin da subito.

Grande sfida, grandi ricompense

Affrontando e sconfiggendo la versione Savage di Omega Planetes i giocatori potranno forgiare una nuova armatura e due nuovi armi (Spada e Scudo e Falcione Insetto), nonché una nuova emote e un pendente speciale, il tutto sempre ispirato a Final Fantasy 14. Queste si vanno ad aggiungere alle altre ricompense ottenibili affrontabili con la versione standard del mostro, tra cui lo Spadone e l'armatura del Dark Knight.

Come accennato in apertura, il crossover di Final Fantasy 14 sarà disponibile con il Title Update 3 di Monster Hunter Wilds in programma per lunedì 29 settembre, che introdurrà anche un nuovo festival stagionale, il Nu Udra arcitemprato, nuove missioni evento e altro ancora.