Monster Hunter Wilds farà la gioia dei “fashion hunter” con una delle novità del Title Update 3

Tramite un messaggio pubblicato su X, Capcom ha svelato una delle novità in arrivo su Monster Hunter Wilds con la pubblicazione del Title Update 3 , in programma per la fine di settembre, in questo caso pensata specificamente per i cosiddetti "fashion hunter" e in generale i cacciatori che ci tengono andare a caccia con un outfit curato e personalizzato.

Anche in caccia l'occhio vuole la sua parte

Grazie a questo sistema, una volta selezionato un set di equipaggiamento, verrà automaticamente applicato anche l'aspetto estetico associato, senza dover intervenire manualmente ogni volta. In pratica, sarà possibile creare dei set completi che includano non solo i pezzi di equipaggiamento desiderati, ma anche stili armatura/arma coerenti e personalizzati, rendendo ogni caccia l'occasione ideale per sfoggiare un "abito" differente in maniera automatica, senza dover ogni volta perdere tempo nei menu di gioco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Chiaramente questa è solo una delle tante aggiunte del Title Update 3, con quelle maggiori rappresentate dalla collaborazione con Final Fantasy 14, che porterà i giocatori ad affrontare Omega Planetes e ottenere una skin da Chocobo per il proprio Seikret, oltre a un nuovo evento stagionale, missioni evento e molto altro ancora. Per novità significative sul fronte delle prestazioni, invece, probabilmente bisognerà pazientare a lungo: Capcom ha in programma un piano stratificato per migliorare le performance, specialmente su PC, ma è previsto per il Title Update 4 in programma per l'inverno.