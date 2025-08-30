Metal Gear Solid Delta: Snake Eater su PC non è perfetto, ma resta la versione migliore per Digital Foundry

La versione PC di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stata analizzata da Alex Battaglia di Digital Foundry, che pur riconoscendone diverse criticità tecniche e prestazionali, la considera comunque superiore alle edizioni console per PS5 e Xbox Series X|S. Grazie alla possibilità di intervenire sulle impostazioni grafiche e all'utilizzo di mod, l'esperienza su PC può essere ottimizzata in modo significativo, anche su configurazioni di fascia medio-bassa.

Secondo Battaglia, il bilanciamento grafico su console è stato gestito male da Virtuos: la modalità Quality a 30 fps e quella Prestazioni a 60 fps (spesso instabili) risultano entrambe insoddisfacenti. Su PC, invece, l'utente ha piena liberta sui (pochi) parametri grafici disponibili, permettendo di ottenere risultati più in linea con le capacità del proprio hardware.