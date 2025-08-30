Due video di Hollow Knight: Silksong mostrano gli stage della demo in 4K e 60fps

Nei giorni successivi sono emersi online diversi video di gameplay tratti dalla demo, ma perlopiù si trattava di riprese off-screen, con qualità visiva limitata. Ora, il canale YouTube di IGN ha pubblicato due video in alta definizione , registrati con cattura diretta, che mostrano il completamento integrale di entrambi i livelli, inclusi gli scontri con i rispettivi boss finali. Il tutto è visibile in 4K e a 60fps. L'unico limite è l'assenza dell'audio originale, sostituito da una traccia musicale di sottofondo.

Hollow Knight: Silksong è stato uno dei protagonisti più attesi della Gamescom 2025. In occasione dell'evento, i visitatori hanno avuto modo di provare una demo giocabile del titolo su Nintendo Switch 2 e ROG Xbox Ally, che metteva alla prova i giocatori con due stage: Moss Grotto e Deep Docks.

Esplorando Moss Grotto e i Deep Docks

La demo si apre con Moss Grotto, un'area situata alla base del regno di Pharloom, dove Hornet si risveglia dopo la sequenza introduttiva. Il paesaggio è dominato da muschi verde lime, acque cristalline e una vegetazione lussureggiante. I nemici sono ispirati a insetti come bruchi e vespe, e il combattimento serve a reintrodurre le meccaniche fondamentali del gioco. La sfida culmina con il boss Moss Mother, una creatura simile a un'ape regina che esegue attacchi in picchiata con il suo pungiglione, provoca il crollo del soffitto e evoca larve per complicare ulteriormente lo scontro.

Nel secondo filmato si esplorano i Deep Docks, una zona più avanzata che ricorda una forgia industriale in rovina, con laghi di lava, elevatori e strutture metalliche piene di carbone ardente. L'esplorazione è più verticale e intricata, con stanze segrete, trappole esplosive e puzzle sonori basati sulle campane. Alla fine dello stage, Hornet affronta Lace, un combattente agile e letale che utilizza una lama sottile per concatenare attacchi rapidi, salti acrobatici e colpi a sorpresa, in uno scontro che richiede riflessi e precisione.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hollow Knight: Silksong sarà disponibile a partire dal 4 settembre su PC, Nintendo Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Game Pass.