Cosa giocherete questo weekend? EA Sports FC 26, Silent Hill f o Hades 2?

La settimana appena trascorsa in particolare è stata davvero molto abbondante in termini di nuove uscite, con tanti giochi di spessore e per tutti i gusti, dai brividi offerti da Silent Hill f alla passione calcistica con EA Sports FC 26.

L'autunno è infine arrivato, dando inizio anche alla fase più intensa per il mercato videoludico. I nuovi giochi iniziano ad accumularsi e il fine settimana è sicuramente il momento migliore per molti per dedicare il tempo libero alla propria passione e giochi preferiti. E dunque, vi facciamo la nostra domanda di rito: cosa giocherete questo weekend?

Una settimana davvero ricchissima

Il grande protagonista delle nostre pagine questa settimana è stato Hades 2. L'action GDR roguelike di Supergiant Games aveva già impressionato durante l'accesso anticipato, ma la versione 1.0 ha superato ogni nostra più rosea aspettativa: il gioco perfeziona in maniera impeccabile la struttura del precedente capitolo, proponendo un gameplay incredibilmente variegato e una direzione artistica eccezionale. Ci è piaciuto talmente tanto che gli abbiamo assegnato uno dei nostri rarissimi 10: scoprite il perché nella nostra recensione di Hades 2.

Se invece siete degli appassionati di calcio, probabilmente starete giocando a EA Sports FC 26. Il nuovo capitolo della serie calcistica promette di raffinare ulteriormente la sua formula, grazie a un gameplay rinnovato sulla base dei feedback della community e alcune novità, come la suddivisione del gameplay tra single e multiplayer. Se volete saperne di più, trovate tutti i dettagli nella nostra recensione di EA Sports FC 26.

Passando a tutt'altro genere, Silent Hill f è il nuovo gioco della serie... non ambientato a Silent Hill. Tuttavia la remota cittadina giapponese di Ebisugaoka degli anni '60 può trasformarsi in un labirinto altrettanto angosciante e terrorizzante. Nel gioco vestiamo i panni di Hinako Shimizu, una ragazza costretta ad affrontare visioni disturbanti e creature grottesche che incarnano paura e traumi. L'atmosfera opprimente, le scelte morali ambigue e il profondo senso di smarrimento fanno da cornice a un racconto sull'identità, il rimorso e la possibilità di una redenzione, che abbiano analizzato nella nostra recensione di Silent Hill f.

Questa settimana ha segnato anche il debutto di molti altri giochi, come il JRPG a base di alchimia Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, la remaster Pac-Man World 2 Re-PAC, il racing Sonic Racing: CrossWorlds e l'avventura investigativa Agatha Christie - Assassinio sul Nilo. Passerete il fine settimana con uno dei titoli sopracitati? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.