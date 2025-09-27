Il cosplay di Maomao da Il Monologo della Speziale di DidiiT è di gran classe

Grazie a un mix di intrighi di corte, una protagonista brillante, l'atmosfera esotica e misteri, le prime due stagioni de Il Monologo della Speziale trasmesse su Crunchyroll e Netflix hanno ricevuto un grandissimo successo, anche in Italia. In attesa di scoprire quando arriveranno i prossimi episodi, vi proponiamo il cosplay della protagonista Maomao firmato da DidiiT.

Maomao, cresciuta tra i vicoli del quartiere dei piaceri, è una giovane speziale dal carattere schivo e dalla mente brillante. Disinteressata a romanticismi e ambizioni sociali, dedica la sua vita allo studio di veleni e rimedi medici, che spesso testa sul proprio corpo, preferendo l'anonimato al clamore. Il suo destino però cambia bruscamente quando viene rapita e venduta come serva al Palazzo Interno dell'imperatore. In quel mondo chiuso e intricato, le sue competenze mediche e il suo acume la rendono presto una figura chiave nella risoluzione di casi oscuri. Le sue capacità non passano inosservate, soprattutto agli occhi di Jinshi, un alto funzionario dal fascino misterioso e dalle intenzioni tutt'altro che trasparenti.