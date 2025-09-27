Il cosplay di Maomao da Il Monologo della Speziale di DidiiT è di gran classe

Grazie a un mix di intrighi di corte, una protagonista brillante, l'atmosfera esotica e misteri, le prime due stagioni de Il Monologo della Speziale trasmesse su Crunchyroll e Netflix hanno ricevuto un grandissimo successo, anche in Italia. In attesa di scoprire quando arriveranno i prossimi episodi, vi proponiamo il cosplay della protagonista Maomao firmato da DidiiT.
Maomao, cresciuta tra i vicoli del quartiere dei piaceri, è una giovane speziale dal carattere schivo e dalla mente brillante. Disinteressata a romanticismi e ambizioni sociali, dedica la sua vita allo studio di veleni e rimedi medici, che spesso testa sul proprio corpo, preferendo l'anonimato al clamore. Il suo destino però cambia bruscamente quando viene rapita e venduta come serva al Palazzo Interno dell'imperatore. In quel mondo chiuso e intricato, le sue competenze mediche e il suo acume la rendono presto una figura chiave nella risoluzione di casi oscuri. Le sue capacità non passano inosservate, soprattutto agli occhi di Jinshi, un alto funzionario dal fascino misterioso e dalle intenzioni tutt'altro che trasparenti.
Solitamente Maomao indossa degli indumenti umili e un po' sciatti, ma in rare occasioni l'abbiamo vista in abiti eleganti che mettono in risalto la bellezza nascosta della ragazza, come nel cosplay realizzato da DidiiT, che ha rappresentato il personaggio con l'hanfu rosa visto anche nell'anime.
