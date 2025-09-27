Il Brasile promulga le legge che vieta le casse premio ai minori di 18 anni

Dopo un periodo di studio piuttosto lungo, il Brasile ha infine promulgato la legge che vieta l'uso di casse premio e sistemi simili per i minori di 18 anni, collegando anche in questo caso la questione al gioco d'azzardo e facendo dunque scattare il divieto per i minorenni.

La legge parla di "meccanismi a sorpresa" riguardanti le ricompense nei giochi, ovvero la presenza di premi con contenuto sconosciuto che devono essere aperti per poter vedere di cosa si tratta, ma il cui acquisto o ottenimento avviene a scatola chiusa.

In sostanza, non solo le tipiche casse premio ma tutti i sistemi che prevedono l'acquisto di bonus in-game il cui contenuto può essere conosciuto solo dopo l'atto di acquisto, cosa che comprende una varietà veramente ampia di situazioni e giochi.