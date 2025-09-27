Il Brasile promulga le legge che vieta le casse premio ai minori di 18 anni

Dopo un periodo di studio piuttosto lungo, il Brasile ha infine promulgato la legge che vieta l'uso di casse premio e sistemi simili per i minori di 18 anni, collegando anche in questo caso la questione al gioco d'azzardo e facendo dunque scattare il divieto per i minorenni.
La legge parla di "meccanismi a sorpresa" riguardanti le ricompense nei giochi, ovvero la presenza di premi con contenuto sconosciuto che devono essere aperti per poter vedere di cosa si tratta, ma il cui acquisto o ottenimento avviene a scatola chiusa.
In sostanza, non solo le tipiche casse premio ma tutti i sistemi che prevedono l'acquisto di bonus in-game il cui contenuto può essere conosciuto solo dopo l'atto di acquisto, cosa che comprende una varietà veramente ampia di situazioni e giochi.
Come il gioco d'azzardo
Come successo anche in altri paesi in precedenza, il meccanismo dietro questa tipologia di ricompense è stato considerato alla stregua del gioco d'azzardo, in quanto punta su un meccanismo psicologico simile, aggravato dal fatto di rivolgersi a un pubblico giovane.
La legge 15.211 del Brasile dunque vieta l'uso di sistemi del genere a persone minorenni, all'interno della "protezione di bambini e adolescenti in ambienti digitali", a quanto pare.
All'interno della legge si trova in riferimento diretto ai videogiochi, e specificamente al fatto che "le casse premio offerte all'interno dei videogiochi puntano a bambini e teenager, anche secondo il sistema di rating tradizionale, sono ora proibite".