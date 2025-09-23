Seiko Ayase nel cosplay di skadicos da DanDaDan è irriverente insieme alla nipote Momo

La seconda stagione di DanDaDan è disponibile su Netflix e gli appassionati dell'anime non vedono l'ora che arrivi anche la terza per proseguire le avventure di Momo e Okarun contro alieni e mostri spiritici di varia natura. Nel mentre aspettiamo nuovi episodi, però, possiamo anche distrarci con le migliori creazioni in rete, come ad esempio il cosplay di Seiko Ayase di skadicos.

Seiko è la nonna di Momo, sebbene dall'aspetto sembri sua sorella maggiore: la donna è però molto anziana e anche molto potente ed esperta nel combattere gli spiriti e spesso fa da guida o direttamente da Deus Ex Machina in varie situazioni per i personaggi più giovani.