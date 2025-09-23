Seiko Ayase nel cosplay di skadicos da DanDaDan è irriverente insieme alla nipote Momo

La seconda stagione di DanDaDan è disponibile su Netflix e gli appassionati dell'anime non vedono l'ora che arrivi anche la terza per proseguire le avventure di Momo e Okarun contro alieni e mostri spiritici di varia natura. Nel mentre aspettiamo nuovi episodi, però, possiamo anche distrarci con le migliori creazioni in rete, come ad esempio il cosplay di Seiko Ayase di skadicos.
Seiko è la nonna di Momo, sebbene dall'aspetto sembri sua sorella maggiore: la donna è però molto anziana e anche molto potente ed esperta nel combattere gli spiriti e spesso fa da guida o direttamente da Deus Ex Machina in varie situazioni per i personaggi più giovani.
La foto del cosplay di Seiko Ayase
skadicos ci propone un cosplay di Seiko Ayase, con la nipote Momo. Le due sono alquanto irriverenti in questo scatto fotografico, che ha tutto lo stile dell'anime come potete vedere. Il risultato è un ottimo cosplay, un'ottima fotografia e un ottimo modo per celebrare una apprezzata serie, con anche alcuni screenshot provenienti dall'anime che mostrano i personaggi al centro di questo cosplay.
