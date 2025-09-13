Seiko Ayase nel cosplay di wandalsenn è identica a una action figure della donna di DanDaDan

DanDaDan è ora disponibile su Netflix con la seconda stagione e gli appassionati dell'anime possono godersi nuove scene con Seiko Ayase. Se non vi bastano, però, potete anche ammirare gli scatti fotografici dedicati al personaggio disponibili in rete, ovviamente basati sui migliori cosplay come quello realizzato da wandalsenn.
Seiko Ayase è la nonna della protagonista di DanDaDan, ma il suo aspetto è quello di una giovanissima donna: al di là dei motivi narrativi, è un ottimo modo per inserire un personaggio attraente, che ha anche una personalità sopra le righe e che quindi diventato subito uno dei preferiti del pubblico.
La foto del cosplay di Seiko
wandalsenn ha creato una versione classica di Seiko Ayase, con la sua tuta azzurra e bianca sopra il vestito giallo, ma il risultato finale è perfetto, con l'ottima parrucca che ricrea l'assurda capigliatura del personaggio. Inoltre, la vediamo mentre sta accedendo una sigaretta, uno dei vizi del personaggio. Nel secondo scatto condiviso tramite Instagram vediamo una action figure che è servita come fonte di ispirazione per il cosplay.
Se amate il personaggio, ecco il cosplay di Seiko Ayase da DanDaDan di nekoneko_jx è semplicemente eccezionale. Come non citare poi il cosplay di Seiko da DanDaDan firmato disharmonica è stato evocato. Chiudiamo con il cosplay di Seiko Ayase da Nancy_reality è un'interpretazione splendida della giovanissima nonna di DanDaDan.