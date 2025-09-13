Seiko Ayase nel cosplay di wandalsenn è identica a una action figure della donna di DanDaDan

DanDaDan è ora disponibile su Netflix con la seconda stagione e gli appassionati dell'anime possono godersi nuove scene con Seiko Ayase. Se non vi bastano, però, potete anche ammirare gli scatti fotografici dedicati al personaggio disponibili in rete, ovviamente basati sui migliori cosplay come quello realizzato da wandalsenn.

Seiko Ayase è la nonna della protagonista di DanDaDan, ma il suo aspetto è quello di una giovanissima donna: al di là dei motivi narrativi, è un ottimo modo per inserire un personaggio attraente, che ha anche una personalità sopra le righe e che quindi diventato subito uno dei preferiti del pubblico.