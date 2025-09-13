Borderlands 4 o Dragon Ball: Gekishin Squadra? Cosa giocherete questo weekend?

I nomi più importanti del momento sono Borderlands 4 e Dragon Ball: Gekishin Squadra .

Siamo arrivati al secondo fine settimana di settembre e i nuovi giochi iniziano ad accumularsi, con gli appassionati che possono dedicare il proprio tempo libero alle proprie opere preferite del momento. La domanda che vogliamo porvi la conoscete oramai: cosa giocherete questo weekend del 13 settembre?

I giochi di punta della settimana

Dragon Ball: Gekishin Squadra è un MOBA dedicato alla saga di Akira Toryama che ci permette di vestire i panni dei nostri eroi e cattivi preferiti con un gameplay che, secondo il nostro punto di vista, è intuitivo e divertente. Certo, le prime impressioni parlano di una struttura un po' troppo semplice e un roster non particolarmente bilanciato, eppure riesce a risultare divertente i personaggi sono visivamente molto curati.

Borderlands 4, come vi raccontiamo nella nostra recensione, è una rivoluzione (a metà) della formula classica dello sparatutto di Gearbox. Non è quindi un'opera perfettamente riuscita, eppure abbiamo la certezza che gli appassionati del genere e soprattutto della serie troveranno in questo gioco uno sparatutto soddisfacente, sempre che non siano alla ricerca di una trama appassionante che sia in grado di impressionare.

Ovviamente molti avranno ancora all'attivo giochi delle precedenti settimane, come il fenomeno indie del momento Silksong, che richiede ben più di sette giorni per essere completato al meglio. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend?