Borderlands 4 vola al lancio su Steam con più di 100.000 giocatori contemporanei: lamentele per le performance

Borderlands 4 è disponibile da pochi minuti, ma su Steam sta già facendo registrare dei numeri apparentemente ottimi , con un picco di più di 100.000 giocatori contemporanei. Più precisamente, il picco massimo al momento di scrivere questa notizia è stato di 131.176 giocatori, ma il dato è destinato a crescere, vista l'eccitazione che circonda il lancio. Purtroppo ci sono anche delle note negative, che riguardano le performance .

Performance pessime

Molti giocatori PC hanno infatti avuto una brutta sorpresa avviando Borderlands 4: le prestazioni sembrano essere davvero scadenti.

La situazione appare essere abbastanza grave, tanto che sta trovando riflesso nelle recensioni degli utenti della prima ora, che sono positive solo per il 63%. Le molte recensioni negative riguardano appunto le difficoltà a far girare il gioco in modo decente, soprattutto a causa dello stuttering. In tanti ritengono che i problemi siano causati dall'adozione di Unreal Engine 5, motore difficile da domare a dovere, ma in generale gli attacchi sono rivolti soprattutto contro Gearbox.

Ad esempio, l'utente Satan Claus ha scritto: "Randy Pitchford ha detto che i fan dovrebbero avere 'aspettative realistiche'. Ma se per 'aspettative realistiche' si intende dover pagare 70 dollari per un pasticcio pieno di stuttering che va in crash ogni pochi minuti, e che è avvolto dal DRM Denuvo, che affossa ulteriormente le prestazioni, allora no, grazie. Questo non è realismo, è pigrizia mascherata da ambizione."

Per il resto, vi ricordiamo che Borderlands 4 è disponibile per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.