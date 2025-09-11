Borderlands 4 vola al lancio su Steam con più di 100.000 giocatori contemporanei: lamentele per le performance

Borderlands 4 è disponibile da pochi minuti, ma su Steam sta già facendo registrare dei numeri apparentemente ottimi, con un picco di più di 100.000 giocatori contemporanei. Più precisamente, il picco massimo al momento di scrivere questa notizia è stato di 131.176 giocatori, ma il dato è destinato a crescere, vista l'eccitazione che circonda il lancio. Purtroppo ci sono anche delle note negative, che riguardano le performance.
Performance pessime
Molti giocatori PC hanno infatti avuto una brutta sorpresa avviando Borderlands 4: le prestazioni sembrano essere davvero scadenti.
La situazione appare essere abbastanza grave, tanto che sta trovando riflesso nelle recensioni degli utenti della prima ora, che sono positive solo per il 63%. Le molte recensioni negative riguardano appunto le difficoltà a far girare il gioco in modo decente, soprattutto a causa dello stuttering. In tanti ritengono che i problemi siano causati dall'adozione di Unreal Engine 5, motore difficile da domare a dovere, ma in generale gli attacchi sono rivolti soprattutto contro Gearbox.
Ad esempio, l'utente Satan Claus ha scritto: "Randy Pitchford ha detto che i fan dovrebbero avere 'aspettative realistiche'. Ma se per 'aspettative realistiche' si intende dover pagare 70 dollari per un pasticcio pieno di stuttering che va in crash ogni pochi minuti, e che è avvolto dal DRM Denuvo, che affossa ulteriormente le prestazioni, allora no, grazie. Questo non è realismo, è pigrizia mascherata da ambizione."
Per il resto, vi ricordiamo che Borderlands 4 è disponibile per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.