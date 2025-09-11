Nothing Ear (3): nuovo case in alluminio con tasto “talk” e Super Mic

Nothing continua a stuzzicare la curiosità dei fan con una serie di teaser dedicati alle sue nuove cuffie true wireless. Dopo aver mostrato i primi dettagli estetici, l'azienda ha pubblicato un video che rivela alcuni elementi chiave delle Ear (3). Non si tratta solo di un'evoluzione del design, ma di un vero salto nei materiali, con l'introduzione dell'alluminio riciclato , e di nuove funzionalità hardware, come il tasto "talk" e il Super Mic, che potrebbero aprire la strada a un'integrazione ancora più profonda con l'assistente AI di Nothing.

Un design più raffinato

Le nuove Nothing Ear (3) mantengono la filosofia estetica trasparente del brand, ma introducono un importante cambiamento nel case. La forma resta simile alle generazioni precedenti, con coperchio trasparente e base ridisegnata, ma il materiale cambia: 100% alluminio riciclato anodizzato, al posto della plastica. Secondo l'azienda, la lavorazione ha permesso di minimizzare gli spazi interni e raggiungere spessori record di appena 0,35 mm per l'antenna integrata. Il risultato è un design più curato, ergonomico e sostenibile.

Il dettaglio più curioso è la comparsa di un tasto "talk" sul fronte della custodia. Al momento Nothing non ha spiegato ufficialmente la funzione, ma la posizione e la denominazione lasciano intendere un possibile legame con l'integrazione di ChatGPT, già introdotta dall'azienda su altri dispositivi. Accanto al pulsante è visibile anche un elemento che sembra un altoparlante o un microfono, mentre il pulsante di pairing è stato spostato sul fondo della base.