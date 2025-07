CMF Watch 3 Pro è un nuovo smartwatch che offre un'esperienza intuitiva ed elegante

CMF by Nothing ha annunciato il nuovo smartwatch CMF Watch 3 Pro , perfetto per gli utenti che vogliono avvicinarsi al fitness in modo occasionale. Questo prodotto porta con sé una serie di funzioni utili, un monitoraggio preciso della salute e tanto altro ancora. Se siete interessati, potete preordinarlo su Amazon attraverso i box qui sotto, in base alla vostra colorazione preferita.

Caratteristiche e funzioni

Se volete fare una passeggiata o correre i vostri primi 5 km, il prodotto è dotato di una nuova configurazione GPS dual-band a cinque sistemi per aiutarvi a tracciare il percorso migliore. A differenza del Watch Pro 2, infatti, troviamo una maggiore stabilità del segnale, nonché una migliore precisione di localizzazione. Inoltre, potete scegliere tra ben 131 modalità sportive in base alle vostre preferenze, che si tratti di creare programmi in base alla vostra forma fisica o di optare per funzioni meno impegnative.

CMF Watch 3 Pro

Lo smartwatch è anche dotato di un nuovo sensore di frequenza cardiaca a quattro canali, per una maggiore precisione. Molto utili anche i riepiloghi post-allenamento basati sull'intelligenza artificiale, in grado di analizzare le prestazioni con indicazioni sui tempi di recupero. E a proposito di salute, in questo Watch 3 Pro troviamo strumenti avanzati per il monitoraggio della salute e dell'ossigeno nel sangue, ma anche dello stress, oltre a promemoria per l'idratazione, esercizi di respirazione guidati e altro ancora.

Infine, è presente l'integrazione con ChatGPT, quindi è possibile porre domande e ottenere risposte in tempo reale e in totale comodità. A completare il tutto sono un registratore vocale integrato con trascrizione automatica, lo strumento Essential News che riassume quotidianamente determinati argomenti preferiti, le chiamate Bluetooth, i comandi rapidi e un microfono supplementare.