Fortnite vi permetterà di comprare esattamente i V-Buck che vi servono, ma non su PlayStation

Epic Games ha svelato una gradita novità per Fortnite: dal 14 ottobre ci sarà una nuova funzione per comprare i V-Bucks, la "Quantità esatta" ovvero la possibilità di comprare proprio il numero di V-Buck che vi mancano per ottenere un oggetto, evitando così di dover comprare pacchetto di V-Buck di dimensioni predefinite, col rischio di averne in avanzo.

La funzionalità è valida anche per Rocket League e Fall Guys e, secondo quanto indicato dal sito ufficiale di Fortnite, sarà attiva per Xbox, Nintendo, PC, Android, iPhone, iPad e sul negozio oggetti sul web di Fortnite. Le altre piattaforme, come PlayStation, non avranno l'opzione almeno per il momento ma Epic dichiara di essere "al lavoro per rendere quest'offerta disponibile ovunque".