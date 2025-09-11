Fortnite vi permetterà di comprare esattamente i V-Buck che vi servono, ma non su PlayStation

Epic Games ha svelato una gradita novità per Fortnite: dal 14 ottobre ci sarà una nuova funzione per comprare i V-Bucks, la "Quantità esatta" ovvero la possibilità di comprare proprio il numero di V-Buck che vi mancano per ottenere un oggetto, evitando così di dover comprare pacchetto di V-Buck di dimensioni predefinite, col rischio di averne in avanzo.
La funzionalità è valida anche per Rocket League e Fall Guys e, secondo quanto indicato dal sito ufficiale di Fortnite, sarà attiva per Xbox, Nintendo, PC, Android, iPhone, iPad e sul negozio oggetti sul web di Fortnite. Le altre piattaforme, come PlayStation, non avranno l'opzione almeno per il momento ma Epic dichiara di essere "al lavoro per rendere quest'offerta disponibile ovunque".
Altri dettagli sulla Quantità Esatta di Fortnite per i V-Bucks
Il negozio, come potete vedere nell'immagine qui sotto, includerà comunque una serie di bundle di V-Bucks per ingolosirvi con il fatto che sono proporzionalmente più vantaggiosi, ma se vi servono solo poche centinaia di V-Bucks, ora potete evitare di comprarne in aggiunta e poi non usarle mai più.
Viene spiega che la "Quantità esatta" funziona a incrementi di 50 in Fortnite e Rocket League, così da allinearsi con i potenziali prezzi degli articoli. Per Fall Guys, invece, gli incrementi saranno di 100 unità alla volta. Anche durante i saldi dei V-Bucks per tutti e tre i videogiochi le promozioni si arrotonderanno rispettivamente di 50/100 in eccesso (più semplicemente, le prossime offerte sono ancora più vantaggiose).
Diteci, cosa ne pensate di questa nuova funzione? Segnaliamo poi che Fortnite è stato il gioco con i maggiori incassi e utenti di luglio.