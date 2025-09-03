Il cosplay di Seiko Ayase da DanDaDan di nekoneko_jx è semplicemente eccezionale

Tra fantasmi del folklore giapponese e alieni, la seconda stagione dell'anime di DanDaDan prosegue continuando a riscuotere grandissimo successo anche sul pubblico italiano. Uno dei personaggi più amati dell'opera di Yukinobu Tatsu è senza dubbio Seiko Ayase, oggi protagonista delle nostre pagine grazie al cosplay di nekoneko_jx.
Seiko è la nonna della protagonista di DanDaDan, Momo Ayase, anche se dall'aspetto non si direbbe, dato che appare giovanissima e in grandissima forma, tanto che spesso la portano per essere scambiata per la madre o comunque per un parente molto più giovane. Seiko è una famosa medium spirituale e una combattente con doti eccezionali, e si rivelerà di grande aiuto a sua nipote e Okarun durante le loro battaglie contro i fantasmi del folklore giapponese.
La giovanissima nonna Seiko Ayase risplende in questo cosplay
nekoneko_jx ha deciso di rappresentare Seiko Ayase in una veste molto casalinga, con un costume composto da cannottiera bianca, pantaloncini viola e una maschera da notte, il tutto accompagnato dalla stramba acconciatura argentata a torre e gli occhiali caratteristici del personaggio. Il risultato è davvero ben fatto, come potrete vedere qui sotto:
