Il cosplay di Seiko Ayase da DanDaDan di nekoneko_jx è semplicemente eccezionale

Tra fantasmi del folklore giapponese e alieni, la seconda stagione dell'anime di DanDaDan prosegue continuando a riscuotere grandissimo successo anche sul pubblico italiano. Uno dei personaggi più amati dell'opera di Yukinobu Tatsu è senza dubbio Seiko Ayase, oggi protagonista delle nostre pagine grazie al cosplay di nekoneko_jx.

Seiko è la nonna della protagonista di DanDaDan, Momo Ayase, anche se dall'aspetto non si direbbe, dato che appare giovanissima e in grandissima forma, tanto che spesso la portano per essere scambiata per la madre o comunque per un parente molto più giovane. Seiko è una famosa medium spirituale e una combattente con doti eccezionali, e si rivelerà di grande aiuto a sua nipote e Okarun durante le loro battaglie contro i fantasmi del folklore giapponese.