0

Quattro notebook gaming NVIDIA GeForce RTX in sconto per il Back to School su Amazon

Dall'HP Victus fino al potente Predator Helios Neo 16 AI, le offerte Back to School NVIDIA portano laptop da gioco e studio con GPU GeForce RTX Serie 50.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   03/09/2025
Uno dei notebook in offerta

Il Back to School firmato NVIDIA porta su Amazon una selezione di notebook pensati per studenti, gamer e creatori che vogliono sfruttare al massimo la potenza delle GPU GeForce RTX. Tra le offerte spiccano modelli di HP, Lenovo e Acer, ciascuno progettato per combinare prestazioni elevate e design funzionale.

HP Victus 15-fa2003sl

Il primo della lista è l'HP Victus 15, un notebook da 15,6 pollici che integra la GeForce RTX 5050, perfetta per chi cerca un punto d'ingresso nel mondo gaming RTX senza rinunciare a portabilità e prezzo accessibile. Con un design compatto e un display FHD, è una scelta indicata per sessioni di studio e svago equilibrate. Potete acquistarlo cliccando su questo link o dal bottone qui sotto.

Lenovo LOQ 15 pollici

Salendo di livello, troviamo il Lenovo LOQ 15 pollici con RTX 5060 8GB GDDR7, che unisce solidità costruttiva e prestazioni di fascia media. Questo portatile si adatta bene a chi vuole sfruttare le ultime tecnologie di ray tracing e DLSS 4, mantenendo al contempo un buon equilibrio tra gaming competitivo e utilizzo creativo. Potete acquistarlo cliccando su questo link o dal bottone qui sotto.

Acer Nitro V 15 ANV15-52-73F2

Molto simile per posizionamento, ma con un tocco più votato al design e al mondo consumer, l'Acer Nitro V 15 ANV15-52-73F2 monta anch'esso una RTX 5060 8GB GDDR7. È un laptop che punta su un display veloce e su una dissipazione ottimizzata, ideale per chi cerca un'esperienza di gioco fluida anche in mobilità, senza compromessi sul comfort. Potete acquistarlo cliccando su questo link o dal bottone qui sotto.

Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92SX

Chiudiamo con il top di gamma della selezione, l'Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92SX, equipaggiato con RTX 5070 Ti 12GB. Questo modello è pensato per chi vuole spremere il massimo dalle nuove GPU Serie 50, con un occhio al futuro dell'AI computing. Display QHD, prestazioni elevate e soluzioni di raffreddamento avanzate lo rendono un notebook di riferimento per il gaming competitivo e la creazione di contenuti pesanti. Potete acquistarlo cliccando su questo link o dal bottone qui sotto.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Quattro notebook gaming NVIDIA GeForce RTX in sconto per il Back to School su Amazon