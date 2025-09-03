Le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 in offerta su Amazon per il Back to School

Le nuove schede grafiche GeForce RTX 5070 sono tra le protagoniste delle offerte Back to School di NVIDIA, pensate per chi vuole affiancare l'IA e le prestazioni di ultima generazione ai propri progetti e al divertimento. Su Amazon trovate sia la PNY GeForce RTX 5070 Triple Fan DLSS 4 a 550€, sia la MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC a 549€. Potete acquistare la PNY da questo link e la MSI Ventus 3X da questo link, oppure tramite il box qui sotto. Entrambi i modelli sono pensati per offrire la piena esperienza RTX: ray tracing avanzato, DLSS 4 con Multi Frame Generation e tutte le ottimizzazioni garantite dall'architettura NVIDIA Blackwell. Con oltre 700 giochi e applicazioni che sfruttano già la tecnologia RTX, queste GPU portano un realismo grafico mai visto e un boost prestazionale notevole anche nei titoli competitivi.