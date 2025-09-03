0

Le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 in offerta su Amazon per il Back to School

La potenza delle schede grafiche GeForce RTX di nuova generazione arriva anche nel Back to School: due modelli disponibili per chi cerca prestazioni elevate tra studio, creatività e gaming.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   03/09/2025
Le GPU NVIDIA in offerta

Le nuove schede grafiche GeForce RTX 5070 sono tra le protagoniste delle offerte Back to School di NVIDIA, pensate per chi vuole affiancare l'IA e le prestazioni di ultima generazione ai propri progetti e al divertimento. Su Amazon trovate sia la PNY GeForce RTX 5070 Triple Fan DLSS 4 a 550€, sia la MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC a 549€. Potete acquistare la PNY da questo link e la MSI Ventus 3X da questo link, oppure tramite il box qui sotto. Entrambi i modelli sono pensati per offrire la piena esperienza RTX: ray tracing avanzato, DLSS 4 con Multi Frame Generation e tutte le ottimizzazioni garantite dall'architettura NVIDIA Blackwell. Con oltre 700 giochi e applicazioni che sfruttano già la tecnologia RTX, queste GPU portano un realismo grafico mai visto e un boost prestazionale notevole anche nei titoli competitivi.

Creatività, IA e gaming senza compromessi

Le RTX 5070 non sono solo schede da gaming: grazie al supporto all'ecosistema NVIDIA Studio, diventano strumenti potenti anche per editing video, modellazione 3D e applicazioni di intelligenza artificiale. Il rendering accelerato dall'IA riduce i tempi di attesa, mentre le nuove funzionalità Reflex 2 garantiscono la massima reattività negli sparatutto competitivi.

La MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X
La MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X

Che siate studenti alle prese con progetti complessi, creatori di contenuti o gamer in cerca di un upgrade solido, le PNY RTX 5070 Triple Fan e la MSI RTX 5070 Ventus 3X OC rappresentano un'opportunità da cogliere nel periodo Back to School, con design affidabili, sistemi di raffreddamento avanzati e la garanzia di avere sempre al fianco le prestazioni dell'IA NVIDIA.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 in offerta su Amazon per il Back to School