Il cosplay di Triss Merigold da The Witcher 3 firmato Jannet è splendido

La riproduzione qui avviene con uno degli abito tipici della maga, con una sorta di farsetto da battaglia che però si presta a diverse interpretazioni, e in questo caso viene rielaborato in maniera decisamente sensuale.

Triss Merigold è uno dei grandi amori di Geralt di Rivia nonché uno dei personaggi preferiti in assoluto da chi segue il videogioco, i libri o la serie TV, visto il carisma della donna, che in questo nuovo set di foto pubblicate sull'account Instagram di Jannet viene rappresentata in maniera particolarmente fedele.

Torniamo nel magico mondo di The Witcher 3 perché questo è ancora una volta preso come fonte d'ispirazione per un'altra creazione da parte di cosplayer, in questo caso con uno splendido cosplay di Triss Merigold da parte di Jannet , che reinterpreta il soggetto in maniera incantevole.

La Triss Merigold di Jannet

Più che un completo da battaglia, sembra più impostato sulla seduzione, ma d'altra parte questa è una caratteristica che convive con le varie facce del personaggio di Triss, dunque si rivela comunque una reinterpretazione convincente.



Si tratta, insomma, di una ricostruzione davvero notevole della combattente maga compagna di Geralt, con un tocco personale che però non guasta affatto, come potete vedere qui sotto.

In questo set di immagini, la maga è rappresentata caratterizzata dal look classico visibile anche nei videogiochi, sfruttando appieno tutta la bellezza intrinseca del personaggio in questione.

L'interpretazione di Jannet è particolarmente riuscita, considerando l'ottima ricostruzione di uno degli abiti più noti di Triss e l'iconica acconciatura rossa.

