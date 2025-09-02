Il director di Final Fantasy 14 ha chiesto ai giocatori di non offendere gli sviluppatori, per non demoralizzarli

Quante volte capita di riportare di orde di videogiocatori che si scagliano contro i team di sviluppo per qualsiasi motivo? Un aggiornamento che non piace, un bug al lancio e qualunque altra cosa li faccia infuriare. Le critiche sono sempre ben accette, quando sono costruttive, ma quando diventano esagerate finiscono per produrre effetti nefasti, come raccontato da Naoki Yoshida, il director di Final Fantasy 14 , che ha una certa esperienza di feedback negativi pieni di bile.

L'appello di Yoshida

Soprattutto dopo il lancio dell'espansione Dawntrail, Final Fantasy 14 è stato oggetto di attacchi di ogni tipo, con casi di minacce di morte (che non mancano mai) e offese ripetute al team di sviluppo.

Una scena di Final Fantasy XIV: Dawntrail

Durante un panel al PAX West della scorsa settimana, Yoshida, o Yoshi-P per gli amici, ha quindi voluto esortare i giocatori a smettere di pubblicare insulti "demoralizzanti". L'affermazione è arrivata rispondendo a una domanda sulla gestione dei feedback dei fan, sia positivi, sia negativi. Yoshida ha detto che gli piace provare a guardare i feedback in modo obiettivo, mettendo da parte i suoi sentimenti personali, e usarli per cercare di migliorare il suo lavoro attuale o futuro.

Tuttavia, non prende in considerazione offese e critiche non costruttive, che secondo lui sono inutili. Con questo non sta dicendo che le critiche non possano essere aspre, ma solo che non dovrebbero essere offensive. I videogiocatori, prosegue, dovrebbero ricordarsi che dietro ai videogiochi ci sono degli esseri umani.

"Ci sono delle persone dietro ai giochi che vi piacciono", ha detto. "Se volete porre delle critiche molto dure, vorremmo che fossero costruttive. So che volete esprimere le vostre frustrazioni, ma parole troppo aspre a volte feriscono gli sviluppatori profondamente, e penso che questo valga per qualsiasi creatore nell'industria dei videogiochi. Alcune delle parole dure che sono state lanciate contro di loro potrebbero potenzialmente demoralizzarli al punto da non voler più creare videogiochi."

Yoshida ha poi spiegato che gli sviluppatori vogliono solo essere amici dei giocatori e che questi si divertano con ciò che producono, esortando le persone a rileggere i loro post di offese e a "riconsiderarli" se suonano eccessivi.