Un'artista di Ghost of Yotei è stata licenziata per via di una battuta su Charlie Kirk

Un'artista di Ghost of Yotei, Drew Harrison, è stata licenziata per via di una battuta su Charlie Kirk pubblicata sulla piattaforma social Bluesky: a quanto pare alcuni utenti hanno contattato i suoi datori di lavoro facendo pressione in tal senso.

"Spero che il nome di chi ha sparato sia Mario, così che Luigi sappia che suo fratello gli copre le spalle", ha scritto Harrison dopo la morte di Kirk, che come saprete è stato ucciso da un proiettile che lo ha colpito al collo durante un dibattito sulla violenza armata in un campus universitario.

Quanto accaduto ha dato vita alle inevitabili discussioni sulla necessità di una legge che limiti la possibilità di acquistare armi negli Stati Uniti; possibilità per cui Kirk in effetti si batteva, arrivando addirittura a dire che difendere il secondo emendamento valesse "qualche vittima".

La senior character artist non è stata assolutamente l'unica a fare ironia sul fatto che Charlie Kirk sia finito vittima delle stesse politiche che promuoveva con grande determinazione, ma nel suo caso, come detto, alcuni utenti hanno fatto parecchia pressione perché il suo gesto venisse in qualche modo punito.