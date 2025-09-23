0

Cuffie da gaming Razer BlackShark V2 X: sconto in formato XL su Amazon, maxi offerta

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che prevede un'ottima offerta sulle cuffie da gaming Razer BlackShark V2 X.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/09/2025
Su Amazon, oggi, è disponibile una promo molto allettante e interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo paio di cuffie da gaming: le Razer BlackShark V2 X vengono messe in sconto del 38% e vengono vendute al prezzo totale e finale d'acquisto di 49,94€. Acquista le cuffie direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Queste cuffie da gaming Razer offrono un concentrato di tecnologia pensata per garantire prestazioni audio di alto livello e un comfort ideale anche nelle sessioni più lunghe. Al centro dell'esperienza sonora ci sono i driver Razer TriForce da 50 mm.

Ulteriori dettagli tecnici

Per la comunicazione, le cuffie sono equipaggiate con un microfono cardioide Razer HyperClear, progettato per catturare la voce con la massima precisione. Grazie al suo schema direzionale migliorato, riduce i rumori indesiderati provenienti da lati e retro, concentrandosi sulla voce del giocatore. Il design pieghevole permette inoltre di posizionare facilmente il microfono nella zona più ottimale.

L'isolamento acustico è garantito dai padiglioni chiusi e dai cuscinetti che aderiscono perfettamente all'orecchio. Nonostante le prestazioni avanzate, il design rimane leggero, con soli 240 g di peso, completato da archetto imbottito e cuscinetti in memory foam rivestiti in similpelle. Compatibili con PC e Console.

