Silent Hill f vs Silent Hill 2 Remake: qual è il più bello visivamente? Un video confronto risponde

Silent Hill f è disponibile da oggi, 23 settembre, per chi ha acquistato la Deluxe Edition in digitale su PC e console, mentre per tutti gli altri sarà accessibile a partire da 25 settembre. Il videogioco di Konami promette grandi cose e le recensioni danno pareri positivi, anche per il lato tecnico (tranne che su PS5 Pro, curiosamente).

Il video di confronto tra Silent Hill f e Silent Hill 2 remake

Ovviamente un confronto diretto di due videogiochi differenti, realizzati da team differenti, con ambientazioni diverse e stili diversi non va considerato in modo troppo serio, ma permette comunque di notare alcune differente tecniche e tecnologiche che agli occhi dei videogiochi dovrebbero apparire interessanti.

Nello specifico, il filmato di ElAnalistaDeBits di confronto tra Silent Hill f e il remake di Silent Hill 2 va a mettere fianco a fianco alcuni luoghi come l'ingresso alla cittadina, la città al centro del videogioco, così come elementi di gameplay, come il sistema di combattimento e la gestione della cura del personaggio.

Ovviamente analizza anche elementi più facili (e sensati) da comparare come i modelli poligonali e, soprattutto, le texture, la gestione della nebbia, delle pozzanghere e dell'illuminazione, con l'aggiunta di vari tipi di ambienti esterni e interni, senza dimenticare i filmati.

Chiaramente va tenuto da conto che i due giochi hanno obbiettivi stilistici differenti e anche questo può influenzare il giudizio, quindi diteci, a livello puramente personale qual è secondo voi il videogioco più bello visivamente tra Silent Hill f e il remake di Silent Hill 2?

Sapevate che Silent Hill f è stato il gioco per PS5 più venduto su Amazon, più di Ghost of Yotei.