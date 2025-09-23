1

Silent Hill f vs Silent Hill 2 Remake: qual è il più bello visivamente? Un video confronto risponde

Silent Hill f è in arrivo a brevissimo e alcuni giocatori potrebbero chiedesi: qual è il più bello visivamente tra SH f e Silent Hill 2 Remake? Be', un video vi aiuta a trovare una risposta con un confronto approfondito.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/09/2025
Piramid Head di Silent Hill 2 remake
Silent Hill 2
Silent Hill 2
Silent Hill f è disponibile da oggi, 23 settembre, per chi ha acquistato la Deluxe Edition in digitale su PC e console, mentre per tutti gli altri sarà accessibile a partire da 25 settembre. Il videogioco di Konami promette grandi cose e le recensioni danno pareri positivi, anche per il lato tecnico (tranne che su PS5 Pro, curiosamente).

Esattamente, però, è più bella la grafica di Silent Hill f o di Silent Hill 2 remake? Un modo per rispondere a questa domanda viene da un curioso ma utile confronto realizzato dal noto canale ElAnalistaDeBits.

Il video di confronto tra Silent Hill f e Silent Hill 2 remake

Ovviamente un confronto diretto di due videogiochi differenti, realizzati da team differenti, con ambientazioni diverse e stili diversi non va considerato in modo troppo serio, ma permette comunque di notare alcune differente tecniche e tecnologiche che agli occhi dei videogiochi dovrebbero apparire interessanti.

Nello specifico, il filmato di ElAnalistaDeBits di confronto tra Silent Hill f e il remake di Silent Hill 2 va a mettere fianco a fianco alcuni luoghi come l'ingresso alla cittadina, la città al centro del videogioco, così come elementi di gameplay, come il sistema di combattimento e la gestione della cura del personaggio.

Ovviamente analizza anche elementi più facili (e sensati) da comparare come i modelli poligonali e, soprattutto, le texture, la gestione della nebbia, delle pozzanghere e dell'illuminazione, con l'aggiunta di vari tipi di ambienti esterni e interni, senza dimenticare i filmati.

Silent Hill f, la recensione del capitolo che può resuscitare una serie leggendaria Silent Hill f, la recensione del capitolo che può resuscitare una serie leggendaria

Chiaramente va tenuto da conto che i due giochi hanno obbiettivi stilistici differenti e anche questo può influenzare il giudizio, quindi diteci, a livello puramente personale qual è secondo voi il videogioco più bello visivamente tra Silent Hill f e il remake di Silent Hill 2?

Sapevate che Silent Hill f è stato il gioco per PS5 più venduto su Amazon, più di Ghost of Yotei.

