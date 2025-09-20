0

Silent Hill f è il gioco per PS5 più venduto su Amazon, più di Ghost of Yotei

Attualmente su Amazon il gioco più venduto per PS5 è Silent Hill f, che sta facendo meglio dell'esclusiva Ghost of Yotei.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   20/09/2025
C'è grande attesa per l'uscita di Silent Hill f, il nuovo capitolo della celebre serie horror di Konami che ne segna il ritorno con un titolo completamente nuovo. Per rendersene conto, basta vedere la classifica dei giochi più venduti su Amazon USA per PlayStation 5, dove Silent Hill f occupa la prima posizione.

Ottimo inizio

Il titolo di Konami sta facendo meglio di Ghost of Yotei di Sucker Punch, nonostante quest'ultimo sia un esclusiva single player per la console di Sony, proveniente da uno studio molto amato dagli utenti PlayStation.

La classifica dei più venduti su Amazon
Anche i nuovi giochi sportivi di EA, nel caso dedicati al footbal americano, sono dietro all'imminente Silent Hill.

Le copie fisiche di Silent Hill f sono già in circolazione: attenti agli spoiler Le copie fisiche di Silent Hill f sono già in circolazione: attenti agli spoiler

Interessante il fatto che anche Metal Gear Solid Delta Snake Eater sia in classifica, segno di come molti giocatori non vedano l'ora di rigiocare a vecchie serie, con nuovi capitoli o remake, snobbando le novità.

Va però chiarito che, nel caso, anche se le dimensioni di Amazon rendono interessanti queste classifiche, che indicano con una buona approssimazione le tendenze di vendita attuali, stiamo sempre parlando delle vendite di un singolo negozio.

Detto questo, le notizie relative a Silent Hill f sono ottime, tra i primi voti, davvero eccellenti, e un sentire generale che sembra favorevole al gioco. Vedremo quando uscirà se riuscirà a mantenere tutte le promesse.

