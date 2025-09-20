2

Le copie fisiche di Silent Hill f sono già in circolazione: attenti agli spoiler

Se non volete rovinarvi l'esperienza di giocare per la prima volta a Silent Hill f senza sapere cosa accadrà, vi consigliamo di fare massima attenzione in rete perché alcune copie del gioco sono già in circolazione.

20/09/2025
La fine di settembre sarà dedicata a Silent Hill f per molti giocatori, che desiderano farsi spaventare e che vogliono godersi la nuova intrigante storia. C'è però un problema: alcune copie del videogioco di Konami sono già in circolazione e quindi c'è il rischio che gli spoiler finiscano in rete.

Il nostro consiglio è quindi di fare massima attenzione quando usate social media e forum, soprattutto piattaforme come Reddit e YouTube, poiché se cercate informazioni legate a Silent Hill f potrebbero uscire video o immagini di contenuti che Konami non vorrebbe vedeste prima della pubblicazione.

I dettagli su Silent Hill f

Silent Hill f sarà disponibile il 25 settembre 2025, con due giorni di accesso anticipato se si acquista la versione Digital Deluxe. Il fatto che le copie siano già in circolazione non è strano, visto che i negozi devono riceverle con qualche giorno di anticipo, tendenzialmente: qualcuno è quindi riuscito a farsi dare una copia in anticipo.

Una foto di una persona che ha già in mano Silent Hill f

Silent Hill f è un gioco horror d'azione nel quale vestiamo i panni di una giovane ragazza, Hinako, che nel proprio paesino natale si ritrova improvvisamente in una versione da incubo della cittadina, ora immersa nella nebbia. Dovremo affrontare mostri, così come risolvere enigmi e immergerci in una profonda storia ambientata negli anni 60.

Se non volete scoprire più di questo prima di avere il gioco tra le mani, vi consigliamo di fare massima attenzione durante le ricerche dedicate al gioco online.

Le copie fisiche di Silent Hill f sono già in circolazione: attenti agli spoiler