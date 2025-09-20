Le copie fisiche di Silent Hill f sono già in circolazione: attenti agli spoiler

La fine di settembre sarà dedicata a Silent Hill f per molti giocatori, che desiderano farsi spaventare e che vogliono godersi la nuova intrigante storia. C'è però un problema: alcune copie del videogioco di Konami sono già in circolazione e quindi c'è il rischio che gli spoiler finiscano in rete.

Il nostro consiglio è quindi di fare massima attenzione quando usate social media e forum, soprattutto piattaforme come Reddit e YouTube, poiché se cercate informazioni legate a Silent Hill f potrebbero uscire video o immagini di contenuti che Konami non vorrebbe vedeste prima della pubblicazione.