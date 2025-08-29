Silent Hill f è in sconto: la prenotazione di Amazon è un'ottima offerta ora che il lancio si avvicina

Silent Hill f sarà disponibile il 25 settembre e i videogiocatori amanti della serie di Konami sicuramente non vedono l'ora di provare questa nuova avventura horror. Se anche per voi è così, il nostro consiglio è di sfruttare la prenotazione di Amazon Italia in sconto che porta il gioco in versione PS5 a 69,90€ invece di 79,99€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. La versione Xbox, invece, non è in sconto (e non lo è mai stata) ma potete trovarla comunque tramite il box qui sotto. In entrambi i casi si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero facendo ora l'ordine vi assicurate come prezzo massimo quello ora mostrato dalla pagina Amazon, ma in caso di ulteriori sconti questi saranno applicati in automatico alla tua prenotazione.
Che gioco è Silent Hill f
Silent Hill f è una avventura horror che ci mette nei panni di Shimizu Hinako, una teenager giapponese che vive in una remota cittadina di montagna, Ebisugaoka. Una fitta nebbia cala sulla città e la casa della ragazza diventa un luogo spaventoso denso di creature mostruose e figure inquietanti. In questo gioco si deve combattere, sfuggire da mostri e risolvere enigmi per sopravvivere e avanzare.
Questo capitolo vede nel team un nome d'eccezione: il maestro dell'horror moderno Ryukishi07 famosissimo per i propri lavori su Higurashi When They Cry e Umineko When They Cry. Inoltre, Akira Yamaoka torna a creare la colonna sono di Silent Hill f, dopo 25 anni di lavoro sulla serie. Yamaoka comporrà la musica per il "Fog World", una "realtà" del videogioco, mentre per quanto riguarda il "Otherworld" il compito spetterà al rinomato compositore di videogiochi Kensuke Inage. A guidare il progetto è il produttore Motoi Okamoto, reduce del successo di Silent Hill 2 Remake.