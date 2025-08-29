Microsoft salverà automaticamente i documenti di Word nel cloud

Microsoft cambierà il modo in cui vengono salvati i file su Word . Quest'ultimi, infatti, saranno creati direttamente nel cloud, al fine di ridurre il rischio di perdere i progressi non salvati. Questa funzione di salvataggio automatica sarà attiva di default, ma vediamo meglio tutti i dettagli in merito.

Le novità

Come vi abbiamo anticipato, i file creati su Word verranno automaticamente salvati nel cloud. Si tratta di una novità che permette agli utenti di non perdere i progressi ottenuti, soprattutto in caso di interruzioni improvvise, mentre chi lavora in team potrà condividere immediatamente i file attraverso SharePoint oppure OneDrive. Inoltre, in alto a sinistra comparirà il pulsante del salvataggio automatico, impostato di default su On, mentre i documenti non saranno più rinominati "Documento1" o "Documento2" ecc, bensì saranno composti dalle seguenti diciture "Document-data-orario".

Il salvataggio automatico su Word

Un documento vuoto verrà eliminato automaticamente; in caso contrario, se si prova a uscire senza salvare, Word chiederà conferma. Secondo Microsoft, questa novità dovrebbe rafforzare la sicurezza dei file, permettendovi anche di accedervi da qualsiasi dispositivo grazie alla sincronizzazione.

Le nuove opzioni

Come di consueto, inoltre, è possibile utilizzare la scorciatoia Ctrl + S per cambiare il nome del file o la cartella in cui volete salvarlo, così come potrete scegliere se conservare il documento o scartarlo.