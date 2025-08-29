Microsoft salverà automaticamente i documenti di Word nel cloud

Microsoft cambierà il modo in cui vengono salvati i file su Word. Quest'ultimi, infatti, saranno creati direttamente nel cloud, al fine di ridurre il rischio di perdere i progressi non salvati. Questa funzione di salvataggio automatica sarà attiva di default, ma vediamo meglio tutti i dettagli in merito.
Le novità
Come vi abbiamo anticipato, i file creati su Word verranno automaticamente salvati nel cloud. Si tratta di una novità che permette agli utenti di non perdere i progressi ottenuti, soprattutto in caso di interruzioni improvvise, mentre chi lavora in team potrà condividere immediatamente i file attraverso SharePoint oppure OneDrive. Inoltre, in alto a sinistra comparirà il pulsante del salvataggio automatico, impostato di default su On, mentre i documenti non saranno più rinominati "Documento1" o "Documento2" ecc, bensì saranno composti dalle seguenti diciture "Document-data-orario".
Un documento vuoto verrà eliminato automaticamente; in caso contrario, se si prova a uscire senza salvare, Word chiederà conferma. Secondo Microsoft, questa novità dovrebbe rafforzare la sicurezza dei file, permettendovi anche di accedervi da qualsiasi dispositivo grazie alla sincronizzazione.
Come di consueto, inoltre, è possibile utilizzare la scorciatoia Ctrl + S per cambiare il nome del file o la cartella in cui volete salvarlo, così come potrete scegliere se conservare il documento o scartarlo.
Quando arriverà
Questa novità è attualmente in fase di test per gli utenti iscritti al programma Insider (build 2509). Non sappiamo esattamente quando sarà disponibile, ma Microsoft sostiene che questa funzionalità dovrebbe arrivare anche su Excel e PowerPoint entro la fine di quest'anno.
Ovviamente sono stati segnalati anche piccoli problemi, soprattutto se si aprono più sessioni. Inoltre, in alcuni casi, dopo aver rinominato il documento, potrebbe verificarsi un ritardo nell'aggiornamento dell'elenco dei file recenti. Chi invece ha disattivato la schermata iniziale di Word, potrebbe non vedere il primo documento salvato in automatico.