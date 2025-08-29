Onimusha: Way of the Sword, la via della spada secondo Capcom

Alla Gamescom di Colonia abbiamo potuto scambiare due chiacchiere con il director e il producer di Onimusha: Way of the Sword. Ci hanno svelato parecchie informazioni interessanti sull'attesissimo action di Capcom.

Il nuovo Onimusha è un titolo centrale per la strategia futura di Capcom e non solo perché, tra i comunque ottimi giochi in arrivo dalla casa giapponese, è indubbiamente quello più impressionante dal punto di vista tecnico. No, Onimusha è importante perché può dimostrare la capacità della software house di riportare in vita i suoi marchi storici e porli allo stesso livello di quelli attualmente più consolidati, senza contare che il modo in cui è stato creato lancia un altro messaggio incredibilmente significativo: Capcom non ha bisogno di copiare nessuno. Già, nonostante a una prima occhiata Onimusha: Way of the Sword possa sembrare l'ennesimo emulo dei giochi FromSoftware (anche se molta di quest'illusione deriva dallo stile dell'interfaccia), una volta preso in mano ci si rende conto di come i suoi sistemi e le sue filosofie di design siano in realtà puramente evoluzioni dirette di quanto fatto in passato dalla serie. Questa caratteristica, unita alle tante evoluzioni e all'incredibile qualità grafica, lo ha reso una delle prove più impressionanti della Gamescom di Colonia, oltre che uno dei nostri titoli più attesi del prossimo anno. Non ci siamo quindi fatti pregare quando abbiamo avuto l'occasione di parlare con il producer del gioco Akihito Kadowaki e con il suo director Satoru Nihei. Niente di meglio che una chiacchierata con gli sviluppatori, dopotutto, per carpire preziose informazioni impossibili da ottenere con la limitata demo disponibile in fiera.

Spada contro spada "Per ottenere il livello di realismo nel combattimento che hai notato, abbiamo chiamato uno spadaccino e artista marziale professionista per il motion capture", così il director Nihei ha cominciato la nostra conversazione su Onimusha, dopo che gli avevamo chiesto quale fosse l'obiettivo del nuovo sistema di combattimento. E l'obiettivo è il realismo, senza ombra di dubbio, dato che le animazioni sono incredibilmente elaborate e il feeling del combattimento all'arma bianca risulta davvero unico. Capcom ha chiamato un esperto di arti marziali per il motion capture e si vede. Onimusha ha animazioni eccezionali Far sentire il giocatore un samurai, questo è il fulcro di Way of the Sword, ed è anche per tale motivo che gli sviluppatori ci hanno rivelato che Musashi userà solo la spada come arma primaria, niente armi aggiuntive come negli altri capitoli. Questo però non rappresenta una reale semplificazione: il gioco ha elementi tattici più elaborati legati all'interattività ambientale e Musashi avrà varie manovre a disposizione con la sua katana. Non bastasse, le armi multiple esistono ancora, ma sono semplicemente state "convertite" nel nuovo sistema di magie. È un sacrificio comprensibile: raggiungere un realismo grafico simile con più armi sarebbe stato impossibile, mentre concentrandosi sulla sola spada gli sviluppatori hanno potuto creare animazioni contestuali di ogni tipo. Proprio l'elemento tattico appena accennato sembra essere la colonna portante del nuovo sistema: le magie non si attivano consumando una barra dedicata, ma caricando una sorta di "super" che può essere attivata assorbendo le anime blu; queste appaiono a raffica dopo gli attacchi se si riempie un indicatore dedicato, che potenzia velocemente se il giocatore si difende e combatte alla perfezione. Il director e producer hanno confermato che la strategia e l'abilità del giocatore sono al centro del nuovo sistema magico e che le nuove manovre, accompagnate dal sistema di attacchi speciali, compensano in toto la perdita delle altre armi. Musashi, da bravo samurai, usa solo la katana. Le altre armi non sono sparite però, sono solo state integrate nel sistema di magie, che offrirà molte più opzioni rispetto al passato "Il sistema di parate che può riposizionare i nemici è un altro aspetto unico del gioco sia nella serie che nel genere" ha continuato il director, "abbiamo disegnato i livelli in modo da dare al giocatore varie opzioni per ottenere vantaggi in battaglia usando quella meccanica". Insomma, è il caso di aspettarsi arene ricche di elementi interattivi e sorprese, che andranno ad arricchire l'esperienza del giocatore durante gli scontri. Creare un action ragionato in cui il posizionamento è fondamentale è chiaramente l'intento degli sviluppatori e, da quanto visto, sono sulla buona strada per farcela.