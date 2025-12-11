PNY CS3250, la recensione dell’SSD NVMe Gen5 che punta tutto sulla velocità pura

È in questo contesto che arriva la nostra recensione dell'SSD PNY CS3250 , un dispositivo che promette prestazioni estreme e compatibilità con le piattaforme di ultima generazione, ma che deve dimostrare se dietro ai valori impressionanti sulla carta c'è anche una reale solidità nell'uso quotidiano.

Negli ultimi anni, il mondo degli SSD ha vissuto una crescita vertiginosa: le unità NVMe sono passate dall'essere un lusso per pochi a uno standard diffuso, mentre l'arrivo del PCIe 5.0 ha spinto ancora più in alto l'asticella delle prestazioni . Ma mentre le velocità dichiarate sfiorano ormai i limiti teorici dell'interfaccia, distinguere i prodotti realmente innovativi da quelli che si limitano a inseguire i numeri diventa davvero difficile.

Caratteristiche tecniche dell'SSD PNY CS3250

Il PNY CS3250 rappresenta la nuova generazione di SSD pensati per sfruttare appieno la potenza dell'interfaccia PCIe 5.0 x4, oggi ancora riservata a piattaforme di fascia alta. Questa tecnologia consente velocità teoriche impressionanti, al punto che il limite non è più l'unità in sé ma spesso la capacità del sistema di gestire tanta banda. Il CS3250 offre quindi prestazioni sequenziali teoriche elevate: fino a 14.900 MB/s in lettura e fino a 14.000 MB/s in scrittura (la versione da 1 TB che abbiamo in test arriva fino a 13.500 MB/s in scrittura).

L'SSD PNY CS3250 nella sua confezione di vendita

Il cuore del modello è il controller Phison PS5028-E28, un chip PCIe 5.0 ×4 realizzato con processo a 6 nm, progettato per sfruttare appieno la banda della nuova generazione e supportare memorie NAND TLC ad alta velocità. Questo controller è compatibile con lo standard NVMe (e destinato a implementazioni che supportano NVMe 2.0) e migliora la gestione delle code e dei comandi con l'obiettivo di ridurre le latenze e mantenere alte prestazioni sotto carico. In più, utilizza logiche di efficienza energetica e gestione termica avanzata: ad esempio consente consumi in idle molto bassi e mira a contenere il riscaldamento rispetto alla generazione precedente. Per mantenere prestazioni elevate in carichi prolungati resta comunque consigliabile un buon raffreddamento (dissipatore a parte o integrato nella sede M.2), così da prevenire il calo di prestazioni dovuto al thermal throttling.

PNY ha tuttavia puntato su un design essenziale, privo di soluzioni estetiche superflue, concentrandosi sulla sostanza: trasferimenti molto rapidi e compatibilità con i sistemi più recenti. Completano il quadro, una garanzia di cinque anni (ma il TBW rimane ipotetico perché l'azienda non ha ancora aggiornato il PDF sulle condizioni di garanzia) e un posizionamento competitivo per la categoria, che lo rendono un'opzione concreta per chi cerca prestazioni da primato senza sforare nel costo dei modelli premium. Il prezzo si aggira infatti sui 150€ per la versione da 1 TB.

Scheda tecnica SSD PNY CS3250