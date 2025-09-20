Alan Wake 2 e tutti gli altri titoli di Remedy costano pochi euro l'uno nell'Humble Bundle

Se negli anni vi siete persi i vari giochi di Remedy Entertainment , molto male! Ora però potete recuperare le vostre lacune in versione PC per un prezzo veramente bassissimo: potete ottenere infatti nove giochi e uno sconto a un prezzo notevole tramite Humble Bundle .

Il bundle di Remedy

Humble Bundle e Remedy vi permettono di acquistare a 28,10€ i seguenti titoli:

Alan Wake 2 - Deluxe Edition (DLC inclusi)

Coupon del 25% per FBC Firebreak

Quantum Break

Control Ultimate Edition

Alan Wake Remastered

Alan Wake Collector's Edition

Max Payne

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Death Rally

Alan Wake's American Nightmare

Ovviamente potete anche optare per bundle con meno titoli per prezzi inferiori: trovate tutti i dettagli su Humble Bundle.

Il team spiega che con questo Humble Bundle possiamo festeggiare i 30 anni di titoli iconici di Remedy Entertainment! "Esplora i pluripremiati titoli che hanno contribuito a plasmare la storia stessa dei videogiochi. Abbi il coraggio di esplorare il thriller psicologico survival horror Alan Wake 2 Deluxe Edition, piega la realtà usando i superpoteri per salvare tuo fratello nel surreale classico moderno Control Ultimate Edition. Oppure rallenta il tempo e lascia volare i proiettili nell'acclamata serie Max Payne. Rimedi alla noia con giochi davvero eccezionali e contribuisci a sostenere Save the Children con il tuo acquisto."

Ricordiamo infine che sono disponibili i giochi dell'Humble Choice di settembre, con WWE 2K25, The Plucky Squire e Return to Monkey Island.