Alan Wake 2 e tutti gli altri titoli di Remedy costano pochi euro l'uno nell'Humble Bundle

Remedy e Humble Bundle propongono un'offerta da non ignorare per un pacchetto di giochi che include anche Alan Wake 2, insieme a Control e non solo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/09/2025
Alan Wake davanti a una macchina da scrivere in Alan Wake 2

Se negli anni vi siete persi i vari giochi di Remedy Entertainment, molto male! Ora però potete recuperare le vostre lacune in versione PC per un prezzo veramente bassissimo: potete ottenere infatti nove giochi e uno sconto a un prezzo notevole tramite Humble Bundle.

Vediamo i dettagli sull'Humble Bundle di Remedy Entertainment per il 30esimo anniversario della compagnia.

Il bundle di Remedy

Humble Bundle e Remedy vi permettono di acquistare a 28,10€ i seguenti titoli:

  • Alan Wake 2 - Deluxe Edition (DLC inclusi)
  • Coupon del 25% per FBC Firebreak
  • Quantum Break
  • Control Ultimate Edition
  • Alan Wake Remastered
  • Alan Wake Collector's Edition
  • Max Payne
  • Max Payne 2: The Fall of Max Payne
  • Death Rally
  • Alan Wake's American Nightmare

Ovviamente potete anche optare per bundle con meno titoli per prezzi inferiori: trovate tutti i dettagli su Humble Bundle.

Il team spiega che con questo Humble Bundle possiamo festeggiare i 30 anni di titoli iconici di Remedy Entertainment! "Esplora i pluripremiati titoli che hanno contribuito a plasmare la storia stessa dei videogiochi. Abbi il coraggio di esplorare il thriller psicologico survival horror Alan Wake 2 Deluxe Edition, piega la realtà usando i superpoteri per salvare tuo fratello nel surreale classico moderno Control Ultimate Edition. Oppure rallenta il tempo e lascia volare i proiettili nell'acclamata serie Max Payne. Rimedi alla noia con giochi davvero eccezionali e contribuisci a sostenere Save the Children con il tuo acquisto."

Ricordiamo infine che sono disponibili i giochi dell'Humble Choice di settembre, con WWE 2K25, The Plucky Squire e Return to Monkey Island.

