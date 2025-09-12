2

Silent Hill f Deluxe Edition e Standard sono in prenotazione a ottimi prezzi su Instant Gaming

Le offerte di Instant Gaming di quest'oggi ci permettono di fare la prenotazione di Silent Hill f a un prezzo veramente interessante: vediamo anche i dettagli sui contenuti della Deluxe Edition.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/09/2025
La protagonista di Silent Hill f
Silent Hill f
Silent Hill f
Articoli News Video Immagini

Silent Hill f è veramente vicino, ancora di più se acquistate la versione Deluxe Edition con accesso anticipato di due giorni su PC Steam. Per farlo, però, consigliamo di sfruttare gli sconti sulla prenotazione di Instant Gaming, che vi fa pagare 70€ invece di 90€. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Se preferite la versione base senza alcun extra, potete trovarla a poco più di 63€ invece di 80€, a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. In entrambi i casi, se dopo la vostra prenotazione vi dovesse essere un ulteriore calo di prezzo, vi verrà rimborsata la differenza al lancio, così da farvi risparmiare in automatico il più possibile.

Cosa include Silent Hill f Deluxe Edition

Vediamo quali sono i contenuti di questa versione del gioco horror di Konami:

  • Silent Hill f - Gioco completo
  • Accesso Anticipato di 48 ore
  • Arbook digitale
  • Colonna sonora digitale
  • Costume da coniglio rosa

Inoltre, facendo la prenotazione (con qualsiasi versione) ottenete anche tre oggetti: l'uniforme alla marinara bianca, l'equipaggiamento Omamori: peonia e un pacchetto di oggetti monouso.

Silent Hill f ci porta nel Giappone negli anni 60 nella cittadina Ebisugaoka che viene avvolta da una nebbia impenetrabile. La protagonista è una liceale che dovrà affrontare mostri ed enigmi, nel mentre scopre la bellezza che si cela dietro l'orrore.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Silent Hill f Deluxe Edition e Standard sono in prenotazione a ottimi prezzi su Instant Gaming