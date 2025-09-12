6

Super Mario Galaxy è il secondo film della serie e ha anche una data d'uscita

Durante il Nintendo Direct di oggi è stato presentato Super Mario Galaxy, il secondo film tratto dalla serie di Nintendo, che ha anche una data d'uscita.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/09/2025
Super Mario Galaxy

Nel corso del Nintendo Direct odierno è stato mostrato per la prima volta il secondo film di Super Mario Bros., di cui è stato svelato anche il titolo: Super Mario Galaxy Il film. Insomma, le voci emerse nelle scorse ore si sono rivelate vere.

Uscirà il nell'aprile del 2026. In USA è stato annunciato che sarà nei cinema a partire dal 3 aprile, ma la data non è stata ancora confermata per l'Italia. Sarà l'evento principale del 40° anniversario di Super Mario Bros.

Primi dettagli

Stando a quanto raccontato da Chris Meledandri, capo di Illumination lo studio che sta realizzando il film, la storia sarà ispirata a al gioco omonimo per Nintendo Wii, ma prenderà idee dall'intera serie.


Chris Pratt tornerà a dare la voce a Mario. Anya Taylor-Joy alla Princessa Peach. Charlie Day sarà di nuovo Luigi e Jack Black sarà inevitabilmente Bowser. Ci saranno ovviamente anche dei nuovi personaggi, che arricchiranno il cast originale.

#Cinema #Nintendo Direct
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Super Mario Galaxy è il secondo film della serie e ha anche una data d'uscita