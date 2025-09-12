Super Mario Galaxy è il secondo film della serie e ha anche una data d'uscita

Nel corso del Nintendo Direct odierno è stato mostrato per la prima volta il secondo film di Super Mario Bros., di cui è stato svelato anche il titolo: Super Mario Galaxy Il film. Insomma, le voci emerse nelle scorse ore si sono rivelate vere.
Uscirà il nell'aprile del 2026. In USA è stato annunciato che sarà nei cinema a partire dal 3 aprile, ma la data non è stata ancora confermata per l'Italia. Sarà l'evento principale del 40° anniversario di Super Mario Bros.
Primi dettagli
Stando a quanto raccontato da Chris Meledandri, capo di Illumination lo studio che sta realizzando il film, la storia sarà ispirata a al gioco omonimo per Nintendo Wii, ma prenderà idee dall'intera serie.
Chris Pratt tornerà a dare la voce a Mario. Anya Taylor-Joy alla Princessa Peach. Charlie Day sarà di nuovo Luigi e Jack Black sarà inevitabilmente Bowser. Ci saranno ovviamente anche dei nuovi personaggi, che arricchiranno il cast originale.