Super Mario Galaxy potrebbe essere il titolo del secondo film di Super Mario Bros.

Nelle scorse ore è spuntato online quello che potrebbe essere il titolo del secondo film di Super Mario Bros. I fan del personaggio, della prima pellicola e della serie videoludica tutta gioiranno nel sapere che si tratta di Super Mario Galaxy, anche se non c'è ancora niente di confermato.
Il nome è emerso dall'individuazione di due domini registrati da NBCUniversal il 10 settembre, due giorni prima del Direct di domani 12 settembre. I domini sono collegati ai loro server (ns1.nbcuni.com, ns2.nbcuni.com, ns3.nbcuni.com, ecc.).
Si va nello spazio?
I domini in questione sono SuperMarioGalaxy-LaPelicula.com e supermariogalaxy-lefilm.com.
Attualmente, entrambi i siti reindirizzano rispettivamente alla homepage di Universal Pictures in spagnolo e in francese.
Come accennato, Super Mario Galaxy è uno dei capitoli più amati della serie videoludica. Pubblicato nel 2007 su Nintendo Wii, è considerato un capolavoro assoluto, nonché uno dei titoli migliori della console.
Un film con l'ambientazione di Super Mario Galaxy permetterebbe agli sceneggiatori di introdurre personaggi come gli astronigli, Rosalinda e sfavillotti ghiotti vari.
Il gioco racconta del rapimento della Principessa Peach da parte del solito Bowser durante il Festival delle Stelle. Mario si lancia all'inseguimento e finisce su di un planetoide, da cui, dopo varie vicissitudini, raggiungerà l'Osservatorio Cometa di Rosalinda. Da qui partirà all'esplorazione delle galassie alla ricerca della Principessa Peach, che ricordiamo essere soltanto una sua buona amica.