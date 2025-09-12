Mario Tennis Fever è stato annunciato con data di uscita per Nintendo Switch 2

In occasione del Nintendo Direct, i giocatori hanno avuto la possibilità di vedere Mario Tennis Fever per Nintendo Switch 2.
Mario Tennis Fever sarà disponibile dal 12 febbraio 2026.
Il trailer di Mario Tennis Fever
Il trailer ci mostra che potremo giocare due contro due o uno contro uno interpretando i personaggi più iconici del mondo di Super Mario. Tra e novità vi è il fatto che i giocatori possono ora fare degli scatti per raggiungere la palla all'ultimo secondo, così come usare bacchette speciali che concedono di usare abilità speciali a ricarica.
Le modalità disponibili sono:
- Torneo
- Torri delle sfide (una serie di scontri speciali)
- Regole speciali (con obiettivi speciali)
- Modalità online (casual e classifica)
- Modalità Switch (ovvero controlli di movimento)
- Modalità Storia con i personaggi in versione Baby e ambienti da esplorare
Diteci, cosa ne pensate di Mario Tennis Fever?